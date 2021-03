Andreea Esca, întâlnire de gradul zero cu Gerard Piqué: “Aris, asta e pentru tine”. Cum a fost surprinsă prezentatoare alături de soțul Shakirei

Andreea Esca, întâlnire de gradul zero cu Gerard Piqué într-una dintre clădirile fabuloase din Dubai, unde prezentatoarea a mers în vacanță împreună cu fiica sa, Alexia Eram. Cele două au profitat de ocazie și s-au fotografiat alături de renumitul fundaș catalan. Momentul emoționant petrecut alături de soțul Shakirei a fost împărtășit public de vedeta de la Pro TV.

Andreea Esca, întâlnire de gradul zero cu Gerard Piqué

Andreea Esca și Alexia Eram au ajuns ieri seară în Dubai, iar astăzi, înainte să meargă la plajă, cele două l-au întâlnit pe fotbalistul Gerard Piqué. După ce au schimbat câteva vorbe, superbele noastre românce l-au rugat să se pozeze împreună – să aibă o amintire de neuitat! Când a publicat imaginea de colecție, vedeta a scris în glumă că, de fapt, sportivul le-ar fi cerut să se fotografieze împreună.

“Când ții cu Real, dar nu poți să-l refuzi pe Pique dacă vrea o poză…. 🤦‍♀️. @arismelkior this is for you (n.r.: Aris, asta este pentru tine)!” este mesajul scris de Andreea Esca pe Instagram, când a postat imaginea de mai jos.

După cum puteți vedea în galeria foto a articolului, Mario Fresh, Laura Giurcanu și Andreea Marinescu au lăsat câte un comentariu, iar alți apropiați au făcut glume la adresa soției lui Gerard Piqué.

Ulterior, vedeta de la Pro Tv a distribuit imaginea de colecție cu celebrul fotbalist și pe Instagram Stories și a notat următoarele gânduri: “Aris, crezi că i-am zis cu cine țin? Nuuu. I-am zis că tu ești fanul lui. P.S.: Nu credeam că e atât de înalt…” – Andreea Esca are 1,62 m înălțime, iar Gerard Piqué, 1,94 m.

