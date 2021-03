Esențele tari se țin în sticluțe mici! Ce înălțime are, de fapt, Andreea Esca de la Pro TV

Andreea Esca se numără printre cele mai longevive prezențe din televiziune. Toată lumea știe despre ea că este carismatică, talentată și o știristă de nota 10, dar oare câți sunt cei care cunosc detalii personale legate de vedeta de la Pro TV?

Celebra știristă de la Pro TV se pliază perfect pe zicala: „esențele tari se țin în sticluțe mici”. Și dacă unele dintre divele din showbizul nostru sunt nu înalte, ci foarte înalte, Andreea Esca se numără printre cele mai scunde personalități feminine din România.

Vă vine sau nu să credeți, Andreea Esca se numără printre cele mai scunde vedete de la noi. Celebra știristă de la Pro TV măsoară numai 1,62 m înălțime și aceeași înălțime o au și Adda și Simona Gherghe, fosta moderatoare de la Acces Direct. Chiar dacă nu este o femeie înaltă, Andreea Esca nu a avut niciodată complexe legate de înălțimea sa, dar nici de aspect, căci vedeta de la Pro TV nu are operații estetice și nici alte artificii de înfrumusețare, ceea ce ne face să credem că este mulțumită de imaginea ei și nu vrea să schimbe, cel puțin pentru moment, nimic.

Alte vedete scunde din showbizul românesc

Nu doar Andreea Esca se încadrează în topul celor mai scunde vedete din România. Pe locul 1 în topul minionelor se află nimeni alta decât Irina Rimes, care are o înălțime de 1,49m și susține că nu a fost niciodată complexată de înălțimea ei.“Mă simt la fel de sexy și când port tocuri, și când am în picioare talpă joasă. Nu cred că am fost vreodată complexată de înălțime”, a spus Irina Rimes, pentru libertatea.ro.

Irina Rimes este urmată de Andreea Antonescu, artista ce măsoară 1,53m înălțime, dar și de artista Ami, care are 1,54 și care s-a simțit, la un moment dat, extrem de complexată din cauza acestui lucru. Scundă este și Andreea Mantea, căci vedeta de la Kanal D măsoară 1,6m.