Tatăl Andreei, studenta din Timișoara, a presimțit tragedia! Ce a făcut cu câteva ore înainte ca Mirel să-i curme viața fiicei sale

Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Timișoara! Părinții Andreei au presimțit că tânăra de 21 de ani a pățit ceva, căci nu le-a mai răspuns la telefon. Fata urma să se întoarcă acasă, după ce și-a terminat cursurile la facultatea de Medicină din Timișoara, acolo unde era studentă în primul an. În zadar au așteptat-o, căci nu s-a mai întors. Așa că, au plecat în căutarea ei, sunând și întrebând la toate spitalele din zonă. Când au ajuns la Secția de Poliție de la Băile Herculane, au avut parte de un șoc atunci când polițiștii i-au anunțat în legătură cu o tânără omorâtă în Banat! Mărturisirile cutremurătoare făcute de tatăl victimei. Ce a făcut atunci când a realizat că fiica lui nu mai este în viață?

Părinții Andreei au presimțit că fata lor nu mai este în viață. Tânăra de 21 de ani trebuia să se întoarcă acasă, în localitatea gorjeană Padeș. Doar că, nu a mai dat niciun semn și nici nu le-a mai răspuns părinților la telefon. Au intrat în panică și au plecat imediat în căutarea ei. Au aflat de la Secția de Poliție din Băile Herculane că a avut loc o crimă în Timișoara și imediat tatăl Andreei a sunat toate cunoștințele ei, inclusiv pe criminal.

Mirel Dragomir avea telefonul închis. Tânărul de 23 de ani o omorâse pe fata de care era îndrăgostit, cu 60 de lovituri de cuțit, apoi a lăsat-o să zacă într-o baltă de sânge. Andreea era aproape decapitată atunci când a fost găsită. Trupul ei neînsuflețit prezenta răni cumplite care i-au șocat până și pe medicii legiști. Fata a fost omorâtă cu o brutalitate rar întâlnită.

Tatăl Andreei susține că fiica lui și Mirel nu erau împreună. Se pare că acesta dezvoltase o obsesie criminală pentru ea și a trecut la fapte în momentul în care fata de 21 de ani l-a refuzat. Mirel Dragomir ar fi vrut să aibă o relație amoroasă cu Andreea de multă vreme, însă ea nu și-a dorit să audă despre așa ceva.

„Nu vedeți…foarte rău. Nu a fost o relație între ei. Erau colegi. El era coleg cu colega ei de cameră. Mi-e greu să povestesc. La ora 11:00 am vorbit cu ea. Mi-a trimis mesaj că a terminat orele. Mi-a zis că își face bagajele și că vine acasă. Și îmi trimite mesaj că se urcă în autobuz, la 12 ia microbuzul să plece. Nu mi-a mai trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face, nu mi-a răspuns. Am sunat-o, nu a răspuns. Am intrat la griji, eram sigur că ceva nu e în regulă. Mă anunța de fiecare dată. Am luat mașina și am plecat spre Timișoara. Nu știa nimeni ce se întâmplase sau ceva”, a mărturisit îndurerat tatăl Andreei, la Acces Direct.