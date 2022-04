Tatăl călăreț din Iași a ajuns în judecată. Ce fapte a comis Sergiu Ciubotariu

Sergiu Ciubotariu a devenit cunoscut de o țară întreagă, după ce a mers călare în pandemie pentru a-și vedea copilul. Soția sa abia născuse și ieșeanul plecase pentru a merge la maternitate. Acum a revenit în atenția publică, după ce a fost trimis în judecată.

Sergiu Ciubotariu este din nou vizat de publicul larg, după ce a fost trimis în judecată. În data de 21 aprilie, procurorii din Iași l-au trimis în judecată, împreună cu Daniel Costel Barbu și de Petru Robert Barbu.

Nu este pentru prima dată când Sergiu are probleme cu legea. În data de 13 mai 2020, tăticul călăreț a fost oprit deoarece conducea, dar nu are permis de conducere. Pentru fapta sa, a căpătat un dosar penal sub acuzația de conducere a unui autovehicul fără a deține permis de conducere. (CITEȘTE ȘI: Pentagonul a publicat 1.500 de documente care au legătură cu fenomenul extraterestru și OZN-urile. Informații extrem de interesante)

Motivul pentru care Sergiu Ciubotariu va fi judecat

Conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Sergiu Ciubotariu este judecat alături de cei doi bărbați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, violențe și violare de domiciliu. Cei trei ar fi agresat un bărbat, cu bâte și topoare. Victima a fost salvată de vecini și va avea nevoie de 20 de zile de spitalizare.

„Agenții din cadrul Secției VI de Poliție fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire. Pe 26 februarie 2022, 3 bărbați ar fi tulburat ordinea și liniștea publică în timp ce s-ar fi aflat în curtea unui imobil, iar, apoi, pe o stradă din Municipiul Iași și ar fi agresat un bărbat. Doi dintre bărbații bănuiți de comiterea faptelor au fost reținuți de polițiști pe 2 martie 2022. Cercetările continuă”, a precizat atunci Anca Vîjiac, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași. (CITEȘTE ȘI: Întârziere record în Gara de Nord. Cât au așteptat călătorii să plece spre Suceava)