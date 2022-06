Tatăl Denisei Răducu, disperat după lovitura primită din partea magistraților. Ce a decis instanța

Emilian Răducu, tatăl regretatei Denisa Răducu, a mărturisit că a pierdut, în instanță, drepturile de autor ale cântăreței. Ce este în stare acesta să facă pentru a le câștiga? Bărbatul a spus că nu se dă bătut.

Într-un interviu acordat recent, Emilian Răducu, tatăl Denisei, a vorbit despre ce s-a întâmplat cu averea cântăreței, la câțiva ani de la moartea sa. Bărbatul este dezamăgit că a pierdut, în instanță, drepturile de autor ale artistei. Dar, a promis că nu se dă bătut și nici intimidat și că va continua lupta, la recurs.

”Cei care dețin acum drepturile de autor ale fiicei mele se bucură de banii munciți de ea. Ne spun mulți că toate melodiile sunt în posesia unora din Sibiu care le-au cumpărat de la cei cu care Denisa colaborase inițial”, a declarat Emilian Răducu.

Pe ce a cheltuit tatăl Denisei mai mult de 5.000 de euro

Tatăl regretatei maneliste a spus că va continua să se judece în continuare cu cei care dețin drepturile de autor ale artistei. Emilian a oferit și câteva detalii despre acest proces lung, întortocheat și scump, care durează de mai bine de patru ani. A spus că a cheltuit peste 5.000 de euro.

”Am cheltuit peste 5.000 de euro, cu toate taxele și cu onorariul avocaților, mi s-a spus că mai bine îmi făceam o firmă, că așa aș fi avut mai multe șanse să câștig și să intrăm în posesia drepturilor de autor. De patru ani umblăm prin tribunale și în final nu ne alegem cu nimic.

Nu știu la ce valoare se ridică drepturile de autor ale Denisei. Mulți ne spun că toate melodiile cântate de ea sunt în posesia unora din Sibiu. Ei trăiesc de pe urma unei ființe dragi nouă care nu mai e printre noi.

Cu cei care au vândut drepturile de autor ale Denisei, și care ne sunt și rude, nu am vorbit, am evitat, nu mă interesează decât să se facă dreptate. Și-au bătut joc de noi, ca familie. Procesul are loc la București, iar recursul tot acolo se va desfășura”, a mai precizat tatăl regretatei cântărețe.

Cine se va folosi de averea Denisei Manlista

Mai mult, bărbatul a vorbit și despre motivul pentru care el nu vrea să se lase bătut. Averea strânsă de regretata manelistă va putea ajunge în mâinile surorii ei, Adelina.

”Dacă se dă o soluție favorabilă, la recurs, totul îi revine celeilalte fiice, Adelina. Dacă ne-am recăpăta anumite drepturi, banii nu i-am folosi să meargă fata mea în vacanțe exotice sau pe distracții. Sunt cheltuieli mari după ce o persoană iubită nu mai e printre noi, trebuie plătite impozite la casele ei, de făcut pomeni, de terminat casa din sat”, a mai spus Emilian Răducu, pentru PlayTech.

