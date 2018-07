Tatăl handbalistului Marian Cozma a făcut infarct! A aflat că unul dintre ucigașii fiului său a fost eliberat

Sztojka Ivan, ucigaşul handbalistului Marian Cozma, a fost eliberat în mare secret din închisoare, cu patru ani mai devreme. Presa din Ungaria a făcut dezvăluirea astăzi, deşi elibererea celui care l-a omorât pe „Păsărilă”, în 8 februarie 2009, a părăsit puşcăria joia trecută.

Chiar dacă au trecut 9 ani de la tragedie, nimic nu a alinat durerea părinților lui Marian Cozma. Suferința și-a pus amprenta, iar Petre Cozma a facut infarct si a ajuns de urgenta la spital.

„Ma simt rau. Am facut inca un infarct, al patrulea. Duminica am fost de urgenta la spital. Suferinta e mare, nu e usor sa stii ca baiatul tau zace in mormant. Nu doresc nimanui sa fie in locul meu”, a declarat Petre Cozma pentru libertatea.

Supararea sa a fost adancita de vestea ca unul dintre asasinii fiului sau a fost eliberat pentru buna purtare.

„L-au eliberat si pe asta, iar fiul meu putrezeste in mormant. El cred ca era, de fapt, cel care l-a omorat pe Marian„, a spus tatal regretatului handbalist.

Potrivit borsonline.hu, Sztojka a ieșit din închisoarea de la Szombbatahely, săptămâna trecută, pe 19 iulie mai exact. Eliberarea criminalului s-a făcut cu patru ani mai devreme, pentru ”bună purtare”.

Un martor a declarat, sub protecţia anonimatului, că familia şi prietenii lui Sztojka Ivan au sărbătorit cu şampanie eliberarea în mare secret, a ucigaşului lui Marian Cozma.

„Vă rog să nu menționați numele meu, mă tem să nu am probleme. Sztojka a fost eliberat joia trecută, dar totul a fost ținut secret. Imediat după eliberare, a dat mare petrecere. Umblă liber fără nciun fel de probleme şi şi-a luat un BMW nou-nouţ. S-a dus la Budapesta, la Siófok, se simte bine„, a declarat martorul pentru borsonline.hu.