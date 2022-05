Tatăl lui Meghan Markle, de urgență la spital. Thomas Markle a suferit un accident vascular cerebral

Tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost internat la spital după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Thomas Markle, în vârstă de 77 de ani, intenţiona să zboare în iunie în Marea Britanie cu prilejul Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a, cu speranţa de a se întâlni cu membri ai familiei regale şi cu nepoţii săi, Archie şi Lilibet, pentru prima dată.

Bărbatul este suspectat că a suferit un accident vascular cerebral major, în urma căruia are dificultăți de vorbire, notează Daily Mail. Thomas Markle a fost dus la un spital din Chula Vista, California, marți seara, în jurul orei 21:30, ora locală. El a fost însoțit de Samantha și de fratele ei și al lui Meghan, Thomas Jr.

Samantha Markle o acuză pe sora mai mică, ducesa de Sussex, pentru agravarea stării de sănătate a tatălui ei. „Tatăl meu se recuperează în spital. Cerem intimitate pentru familie, pentru sănătatea și bunăstarea lui. Are nevoie doar de pace și odihnă. A trebuit să treacă prin multe în ultimii ani, iar asta datorită disprețului surorii mele. Acest lucru este de neiertat”, a declarat Samantha pentru Daily Mail.

EXCLUSIVE Meghan’s father Thomas Markle has suffered a major stroke and is receiving emergency treatment in an American hospital, his daughter Samantha confirms to me in a searing and emotional statement criticising the Duchess of Sussex.https://t.co/a7MvRRfk17

— Dan Wootton (@danwootton) May 24, 2022