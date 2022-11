Tatăl lui Theo Rose, prima reacție după ce s-a aflat că artista așteaptă un copil: „Am sărit în sus de bucurie”

Showbiz-ul a fost luat prin surprindere seara trecută, după ce CANCAN.RO a anunțat faptul că Theo Rose este însărcinată. Deși până la această oră, artista nu a oferit declarații despre schimbările din viața ei, tatăl vedetei nu doar că a confirmat, dar a și povestit cum a aflat vestea cea mare.

Ioan Diaconu, tatăl îndrăgitei artiste abia aștepta un astfel de moment. La cei 62 de ani, acesta își dorea enorm să devină bunic și iată că fiica cea mică i-a îndeplinit visul.

Este cunoscut faptul că artista și părinții săi au o relație specială și așa cum era de așteptat, aceștia au fost primii care au aflat. Chiar tatăl artistei a confirmat informația în cadrul unui interviu recent. Mai mult bărbatul a explicat cât este de fericit pentru fiica și viitorul său ginere.

Potrivit surselor CANCAN.RO, cântăreața se află în primul trimestru de sarcină și ar urma să nască la sfârșitul lunii iunie, anul viitor!

Ioan Diaconu: „Am sărit în sus de bucurie”

„Pe noi ne-a anunțat Theo încă de la începutul lunii noiembrie despre marele eveniment. Am sărit în sus de bucurie, fiindcă am și eu o vârstă și deja așteptam de ceva vreme nepoți. Care se cam lăsau așteptați.

Theo, cea mai mică fată a noastră, e cea care ne-a făcut marea bucurie! Voi fi cel mai fericit bunic din lume. Noi, aici, la țară, suntem mai conservatori. Așa că nu ne-am fi dorit să aflăm de prin ziare marea veste. Theo, draga de ea, a știut asta, și a preferat să ne anunțe printre primii. Nici nu vă puteți închipui ce bucurie ne-a făcut! Pe Theo am crescut eu, o bună bucată de vreme. Mai exact, de pe când avea vreo două luni, timp de un an. În prima perioadă a vieții ei mi-am luat concediu de paternitate, special ca să am grijă de ea. Așa că pot spune că avem o relație fiică-tată mai aparte. Iar acum că voi fi și bunic, lucrurile nu pot fi decât îmbucurătoare, așa cum de altfel trebuie să fie lucrurile în viață”, a spus Ioan Diaconu, pentru Playtech.ro.