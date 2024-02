Tatăl Robertei, tânăra ucisă la 2 Mai, susține că Vlad Pascu este protejat. Mesajul tulburător al lui Cătălin Dragomir: ”Totul este o făcătură, o bătaie de joc”

Cătălin Dragomir, tatăl tinerei ucise de Vlad Pascu în tragedia de la 2 Mai, a făcut o serie de declarații tulburătoare. Bărbatul susține că ucigașul fiicei sale, Roberta, ar fi protejat de autoritățile române, iar procesul este o bătaie de joc.

Adrian Cuculis, avocatul familiei, susține că există un plan pentru ca șoferul să scape nepedepsit. Mai mult decât atât, tatăl Robertei consideră că familiile victimelor tragediei de la 2 Mai sunt supuse batjocorii pentru că Vlad Pascu este favorizat în proces. Cătălin Dragomir a transmis un mesaj tulburător cu privire la această situație.

Cătălin Dragomir s-a înfuriat atunci când a auzit că Miruna și Mihai Pascu, părinții lui Vlad Pascu, au cerut amânarea primului termen în procesul în care sunt implicați, pe motiv că fiul lor nu poate fi prezent. Tatăl Robertei susține că totul este un fiasco, aducând în discuție și ce s-a întâmplat la Judecătoria Mangalia.

„Mai nou, ieri, am văzut pe toate canalele de televiziune că au apărut pe tapet cu primul termen de judecată al Mirunei Pascu și a lui Mihai Pascu. Eu am rămas stupefiat! Am rămas uimit de declarația celor doi, nu știu care dintre ei a făcut-o, pentru că a fost citați de unul dintre avocații lor, şi s-a amânat procesul celor doi.

Au cerut să amâne procesul celor doi, Miruna și Mihai, pentru că nu a putut fi în sală copilul lor, adică Vlad Pascu. Pentru ce să fie el acolo? Deci totul este un fiasco, totul este o făcătură, tot este o bătaie de joc la adresa instanțelor.

Deci, cui este frică de familia Pascu? Pe cine influențează familia Pascu? Din august și până inclusiv acum avem avocați, nu mai avem avocați, amânăm, nu amânăm. Ne cheamă ca pe tâmpiți la Mangalia, dar inculpatul principal, autorul principal a ceea ce s-a întâmplat, era de fapt la Constanța, n-am fost înștiințați.”, a mai spus Cătălin Dragomir.