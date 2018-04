Karym trece prin clipe cumplite! Tătăl său, care suferea de o boală gravă, a decedat. Artistul a făcut anunțul pe pagina lui de socializare. El i-a spus părintelui cât de mult îl iubește. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar)

Karym a postat o fotografie de doliu, adăugând un mesaj emoţionant. El a anunțat că tatăl său a încetat din viaţă în urma unei suferinţe cumplite. „Astăzi, după o lungă suferință, ți-ai găsit liniștea! Să te odihnești în pace tată! Te iubesc!”, a scris artistul pe Facebook. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar)

Tatăl lui Karym suferea de boală gravă de mai mult timp, iar artistul i-a fost mereu aproape părintelui său.

”Îmi este foarte greu. A trebuit să iau decizii dureroase în ceea ce privește starea lui de sănătate. Sper că am luat deciziile corecte, sunt decizii cerebrale, emoțional sunt îngenuncheat. Dacă aș fi luat decizii cu inima, cu sufletul, aș fi fost egoist și aș fi făcut mai mult rău. Sper că am luat deciziile corecte atât pentru el cât și pentru mama, ea este distrusă. Sunt cel mai mare băiat dintre copii, nu o am alături decât pe sora mea mai mică, din 5 copii pe care i-au crescut părinții mei, în aceste momente”, spunea Karym în urmă cu ceva timp.

Karym s-a facut remarcat când a lansat “Anonim” alături de Mellina. La finalul anului trecut a lansat alături de Celia piesa „La doua capete”.