Te îmbogățești dacă o ai acasă! Moneda de 50 de lei din 1991 se vinde cu o sumă uriașă

Această monedă valorează cât un apartament. Dacă ești colecționar ori îți dorești să te îmbogățești, moneda de 50 de lei din 1991 se vinde cu o sumă uriașă.

Dacă ai această monedă acasă este timpul să o valorifici. Pe unul dintre cele mai mari siteuri de vânzări din România, o monedă de 50 de lei din anul 1991 valorează o mică avere, mai exact cu suma de 50.000 de euro.

”Monedă 50 Lei an 1991. Era murdară și am spălat-o doar cu apă caldă și săpun. Nu s-a folosit nimic chimic. Are mici defecte de batere. Buza de jos un pic mai lăsată, iar în ”U” de la Cuza este un punct care nu ar trebui să fie. Pentru colecționari”, este anunțul utilizatorului de pe OLX.

Moneda de 20 de lei care costă 120.000 de euro în prezent

Unul dintre anunțurile care i-a uimit pe utilizatorii de pe OLX a fost cel al unui bărbat care este dispus să vândă o monedă de 20 de lei, fabricată în 1992, cu chipul lui Ștefan cel Mare pe ea cu aproximativ 120.000 de euro. Cei care au văzut anunțul au rămas uimiți de oferta utilizatorului. În acest moment, anunțul a strâns deja peste 700 de vizualizări.

„Monedă din anul 1992 cu Ștefan cel Mare. Moneda nu a fost curățată cu nicio substanță, după cum se poate observa, este în stare bună”, se arată în anunțul posta de către un utilizator pe OLX.