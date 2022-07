Dacă ai așa ceva acasă, te poți îmbogăți! Moneda care se vinde cu 700 de lei pe OLX

O monedă de pe OLX se vinde cu un preț uimitor de mare. Posesorii unui astfel de obiect se vor putea îmbogăți dacă aleg să o scoată la vânzare în acest moment.

Pe site-ul OLX sunt scoase la vânzare periodic monede care valorează din ce în ce mai mult în această perioadă. Colecționarii vor putea să obțină bani frumoși dacă vor renunța la un obiect din propria lor colecție. Dacă din întâmplare ai pe acasă o astfel de monedă, vei putea să obții un preț avantajos, deoarece este la mare căutare pe piață.

VEZI ȘI: FABULOS! O MONEDĂ EMISĂ ÎN ROMÂNIA A AJUNS SĂ VALOREZE 130.000 DE EURO ÎN 2022. CUM ARATĂ

Moneda de pe OLX care se vinde la un preț uimitor

Potrivit unui anunț postat de un utilizator al platformei OLX, o monedă din 1983 valorează în acest moment în jur de 700 de lei. Cei care sunt pasionați de obiecte vechi, fac tot posibilul pentru a-și întregi colecția și pentru a obține monede sau bancnote care datează de mai bine de 20 de ani.

„Moneda de colecție One Pound – Decus Et Tutamen, O lira, cu Elizabeth a II-a, an 1983”, este anunțul postat pe OLX de către un bărbat din București.

Potrivit descrierii oferite de către posesorul monedei, aceasta are un diametru de 22,5 mm, cu o grosime de 3,15 mm și o formă circulară. Moneda de colecție se află într-o stare foarte bună, tocmai de aceea valorează atât de mult. Anunțul postat pe 7 iulie 2022, a strâns deja aproape 200 de vizualizări, semn că destul de multe persoane sunt interesate de această monedă din 1932.

CITEȘTE ȘI: VEZI DACĂ O AI PE ACASĂ! COLECȚIONARII OFERĂ 1.500 DE LEI PE ACEASTĂ MONEDĂ VECHE DE 25 DE BANI

Care este avantajul colecționării unor monede vechi

Deși poate fi privită drept o activitate dedicată persoanelor care își doresc să se distreze, colecționarea de monede vechi poate fi mai mult de atât. Nu este un secret că unele persoane au reușit să se îmbogățească după ce au scos la vânzare cele mai căutate monede sau bancnote ale momentului. Chiar dacă în acest moment monedele pe care le ai casă pot părea lipsite de valoare, pe viitor ai putea obține o sumă care îți va putea permite să îți achiziționezi chiar și o mașină.