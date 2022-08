„Țeapă” în Grecia. Un turist îi avertizează pe români, după ce s-a trezit cu o „gaură” în portofel de 1000 de euro

Un român întors din vacanța în Grecia a dezvăluit care este noua metodă de „țeapă” pe care ți-o poți lua de la industria elenă a ospitalității. Bărbatul închiriase o barcă, dar nu s-a așteptat ce sumă enormă va plăti.

Grecia este una dintre destinațiile preferate ale românilor și pentru anul 2022. După cum mulți aleg să-și facă vacanțele aici, dar nu cunosc limba, sunt adesea „țepuiți” fără să-și dea seama. Într-o astfel de situație a picat și un bărbat care voia să închirieze o barcă.

„INFO util: în cazul în care vreți să închiriați bărci cu motor, să fiți atenți la următoarele: când iei barcă, omul îți pune în față un contract standard, pe care nu-l citești, evident. În acel contract e stipulat cât trebuie să plătești pentru fiecare daună adusă bărcii, dar, mai ales, e scris că trebuie să plătești 100€ pentru fiecare zi în care barcă e în reparații.

Am pățit-o azi, am bulit elicea unei bărci. Ei spun că nu au piesele, că trebuie să le comande și orice comandă în Grecia durează 7 zile. Am verificat, așa e, la soarele ăsta orice mizerie comanzi online, aici vine după 7 zile (nu vă mai enervați la reclamele livratorilor români, aparent sunt speed of light)”, a povestit turistul pe grupul Vacanțe în Grecia: info utile, de pe Facebook. (CITEȘTE ȘI: „M-a costat 49 de euro!” Ce a primit o româncă după ce a comandat o porție de creveți la grătar, într-un restaurant din Grecia

De necrezut! Ce a povestit românul: „M-am trezit cu o gaură de 1.000”

Așadar, noua „țeapă” din Grecia este cea cu barca. Dacă o avariezi, stă în service și proprietarii îți cer bani pentru fiecare zi în care e acolo, la care se adaugă și prețul pieselor. După episod, românul le sugerează celor care se mai trezesc în astfel de situații, să negocieze și să-și caute singuri piese.

„Trebuia să plătesc 120€ și m-am trezit cu o gaură de 1.000, asta după negocieri serioase, de la 1400. Sfat – căutați pe net cât costă piesă, pe o elice mi-au cerut 250€, pe un site din Constanța am găsit-o la 90. Ajută la negociere”, a adăugat românul. (CITEȘTE ȘI: Grecia, locul în care românii sunt dispuși să se mute vara. Câți bani costă o casă cu vedere la mare în Halkidiki)