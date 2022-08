„M-a costat 49 de euro!” Ce a primit o româncă după ce a comandat o porție de creveți la grătar, într-un restaurant din Grecia

O turistă româncă, care a decis să viziteze în această vară Grecia, a avut parte de o experiență pe care nu o va uita, cu siguranță. După ce s-a bucurat de o zi minunată pe plajă, în momentul în care a mers să ia cina la restaurant, s-a confruntat cu o problemă la care nu s-ar fi așteptat vreodată.

Experiențele neplăcute nu pot fi evitate întotdeauna, iar poveștile circulă repede, mai ales printre turiștii care au vizitat recent Grecia. O turistă româncă a rămas șocată în momentul în care a descoperit cum arată porția de creveți la grătar pe care o comandase inițial.

VEZI ȘI: NOTĂ DE 3.332 DE EURO, PLĂTITĂ DE UN ROMÂN ÎNTR-UN RESTAURANT DIN GRECIA. CE A CONSUMAT ȘI CÂT A LĂSAT BACȘIȘ!

Turistă româncă, șocată de mâncarea primită într-un restaurant din Grecia

O turistă, care a vizitat recent Grecia, a avut parte de cea mai neplăcută surpriză. Aceasta spera să poată lua o cină gustoasă alături de partenerul său în restaurantul hotelului în care era cazată, însă planurile i-au fost date peste cap imediat. Femeia a împărtășit cu alți membrii ai unui grup de pe Facebook ceea ce i s-a întâmplat, declarându-se profund dezamăgită.

Se pare că turista și-a comandat o porție de creveți la grătar și o porție de fructe de mare la grătar. Pe lângă faptul că li s-a spus abia după 40 de minute că există mai multe probleme la bucătărie, motiv pentru care comanda va întârzia, la final, rezultatul a fost de-a dreptul dezastros. Creveții erau necomestibili, deoarece erau carbonizați, iar, celelalte fructe de mare comandate au fost în porții foarte mici. Nota de plată a fost 49 de euro, deși turista respectivă a plecat de la restaurant aproape flămândă.

„Am comandat la ora 19:13 și am fost serviți la 20:17. Am fost anunțați după 40 de minute că au ceva probleme cu grătarul. Ne-au fost serviți creveți carbonizați. Eu am comandat fructe de mare la grătar, nu am mai făcut poză. Am avut un singur crevete în farfurie, dar nu l-am putut mânca, efectiv mi s-a întors stomacul. După timpul îndelungat de așteptare și mâncarea proastă, nici scuze nu am primit (nu mai vorbim de vreun discount). Dacă cineva se întreabă de ce n-am făcut tam-tam, a fost ultima noastră noapte, și n-am vrut să ne-o stricăm. Am plătit 49€ pentru această experiență”, a scris turista pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: UN ROMÂN A MERS LA UN RESTAURANT DIN LEFKADA, GRECIA, ŞI A TRĂIT SURPRIZA VIEŢII: „APROAPE TOATE PREŢURILE AU FOST…”