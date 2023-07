Țeapă la Mamaia pentru români, prin intermediul Booking. Incredibil ce a pățit o turistă când a ajuns la cazarea plătită deja

În urmă cu câteva zile, o femeie pe nume Anca, abia întorsă din Mamaia, și-a spus supărarea pe rețelele de socializare. Românca a găsit, prin Booking, un apartament în care să stea cu familia, vreme de câteva zile. Ce a pățit când a ajuns la cazare depășește orice așteptare!

În ultimii ani, Booking a devenit una dintre cele mai accesate platforme pentru cei care vor să-și facă vacanța. Chiar dacă aplicația este utilă și, în cele mai multe cazuri, nu dă greș, mai sunt și situații nefericite în care unii proprietari dau „țepe” fără rușine. Un astfel de caz a ieșit la iveală, de această dată, în Mamaia.

Ce a pățit românca în Mamaia după ce a achitat prin Booking

Totul a decurs normal după ce a luat cazarea prin Booking, până când a ajuns la cazare și a constat că nu există, de fapt, niciun apartament. A găsit soluționare cu angajații platformei, care i-au asigurat, contra cost, altă cazare, dar banii de la „țeapă” nu i-a primit. Iată povestea sa:

Pentru cei care susțin că Booking este o platformă sigură, aflați că nu este nici pe departe așa. Am rezervat un apartament pe care l-am achitat integral și când am ajuns la locație, surpriză: Nu există!

Am discutat cu doamna care are un magazin la parterul blocului și ne-a spus că suntem a opta familie cu țeapa asta… Într-adevăr, am sunat la Booking, ne-au găsit un apartament mult mai departe, l-am achitat și pe ăsta și acum așteptăm banii de la Booking. Acestor escroci le doresc să le fie viața precum faptele pe care le fac”.

(CITEȘTE ȘI: Nu e o eroare! Câți lei costă un bilet cu autobuzul din Constanța în Mamaia, acum, în iulie)

Ce vrea să facă turista păcălită

De grabă a intrat și pe Booking și le-a dat o recenzie negativă pentru apartamentul care nici măcar nu ar exista. Nu doar că i-a „pârât”, dar a și anunțat că va face o plângere la ANPC (Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului.

„Proprietarul a avut telefonul închis. Nu am dat de el, nu știm dacă există. Concediu ratat datorită Booking-ului și locației. Cea mai mare țeapă luată vreodată, rezervare plătită integral, în avans și proprietar lipsă. Urmează plângere la protecția consumatorului. Nu recomand nici la dușmani.

Nu avea să ne placă. Proprietarul avea telefonul închis și nu am beneficiat de cazarea plătită integral, în avans”, a spus Anca pe Booking.

Pe de altă parte, la locația respectivă, există 8 recenzii care laudă apartamentul, scrise anul trecut, dar vorbesc despre servire și personal, în condițiile în care nu există așa ceva la un astfel de tip de cazare.

(CITEȘTE ȘI: Județul din România care a intrat în topul mondial Booking! Doar 10 locuri din lume au fost selectate)