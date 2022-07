Țeapă neașteptată pe care și-o iau turiștii români. Ce se întâmplă, de fapt, pe litoralul din Bulgaria

Bulgaria este una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru sezonul estival, dar condițiile par să nu mai fie la fel ca în anii anteriori. De la vamă până la cazare, țara începe să lase de dorit.

Pentru cei care vor să ajungă în Bulgaria, trebuie să știe că una dintre „probele de foc” ale țării sunt vameșii. La vamă, puteți aștepta lejer câte jumătate de oră pentru a vi se returna actele. Dacă treceți de acest pas, urmează un drum aproape pustiu de parcurs care ar putea fi obositor pentru unii.

Ajunși la cazare, prețurile veți vedea că nu sunt mari pentru „stelele” pe care le are locația, dar condițiile vor lăsa de dorit. În plus, hotelurile percep și o taxă de parcare care trebuie achitată la finalul sejurului. (CITEȘTE ȘI: Două familii din Iaşi au plătit 1500 de euro pentru un sejur all inclusive în Bulgaria. Ce au păţit când au ajuns la hotel)

Condiții pentru un hotel de patru stele din Bulgaria

Când ne gândim la un hotel de patru stele, ne așteptăm la condiții, confort și un nivel mai sofisticat decât stațiunile din România. După cum au dezvăluit turiștii, adevărul ar fi cu totul altul.

Una dintre primele țepe ar fi aceea că lifturile se blochează între etaje, iar ușile lor nu se închid așa cum ar trebui. Camerele sunt la fel de învechite precum ascensoarele și nu au nici măcar săpun sau gel de duș. Nici uscătoarele de rufe nu sunt în cea mai bună formă, după cum multe dintre ele sunt ruginite.

Vestitele feluri de mâncare de la all inclusive sunt bune, dar sunt mult prea multe și porțiile sunt mult prea mari. Ca urmare, o bună parte a meniului ajunge să fie aruncat.

Nici pe plajă nu mai este ca în anii anteriori. Șezlongurile și umbrelele s-au degradat vizibil și nimeni nu a mai investit în recondiționarea lor. (CITEȘTE ȘI: Ce a păţit o româncă în Bulgaria, la un exchange din Nessebar? I-a fost teamă să mai deschidă gura: „A început să ţipe şi…”)