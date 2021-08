”Țeapa” s-a mutat și în Grecia! Ce a pățit un român când a ajuns la cazare, într-un resort

Dacă turiștii români și-au luat ”țeapă” în anumite zone de pe litoralul românesc, când a venit vorba despre condițiile de cazare, de data aceasta trecem granița și ajungem în Grecia. Ce a pățit un turist român când a ajuns la locație!

Dacă recent v-am prezentat câteva dintre ”țepele” pe care și le-au luat turiștii români pe litoralul de la noi, unde s-au „trezit” cu surprize neplăcute, căci sumele de bani date nu echilibrau balanța serviciilor oferite, dar și în Bulgaria, trecem în continuare granița și ajungem în Grecia! De data aceasta, trei familii de români care și-au luat bilete de vacanță în Grecia au avut parte de surprize neplăcute atunci când au ajuns la destinație. Inițial, reprezentanții așezământului turistic au scris pe internet condițiile excepționale pe care le oferă turiștilor, însă, românii, odată ajunși la destinație, au observat că, de fapt, ce li s-a promis nu era adevărat, iar, potrivit mărturisirii unuia dintre români, ”patronul este un țepar și un excroc ordinar”. Biletele le-au achiziționat încă din luna mai, dând 50% din valoarea lor, arată ziare.com.

”După 7 ani de vacanțe super mișto în Grecia, din păcate anul ăsta am pățit ceea ce nu credeam…. Cu toate că iubim Grecia, cred că a fost ultima vacanță petrecută la ei. Mare atenție, din punctul meu de vedere Grecia și serviciile oferite lasă de dorit de la an la an, iar unii greci sunt din ce în ce mai infecți, ahtiați după bani. Atenție la acestă locație, patronul este un țepar și un excroc ordinar.

După un drum lung de 14 ore, la 42 grade, am ajuns 3 familii cu 5 copii la locația unde am plătit 50% încă din 5 mai. Și marea surpriză…

Din 3 camere plătite nu avea disponibile decât una singură, și aia se elibera la ora 18, cu toate că am sunat cu 2 zile înainte pentru confirmare, fiind totul ok.

Mare atenție, locația nu este deloc ceea ce este în poze, camerele sunt de 3 stele, toaletele nefuncționale, la wc de lângă intrare nici becuri nu avea…

Apartamentele nu au aer condiționat decât jos, sus unde sunt paturile nu există așa ceva, căldura noaptea fiind la 45 grade, insuportabilă. Locația este la 3.5 km față de plajă, nu 450 m cum spun ei pe booking, toate pozele lor sunt făcute cu camera wide ca să para mai mare hotelul și camera în realitate este foarte mică. Toată construcția este nouă, pe jumatate neterminată pe interior, încă se lucrează la ea în unele camere.

Bucătăria este ff săracă, nu au prețuri afișate la nimic, îți cer cum vor ei…pe 4 cafele și 4 ape la micul dejun – 50 euro..

De curățenie ce să mai zic…

Patronul este un drogat și un excroc, ne-a oferit altă cazare în altă locație la 6 km de ce am plătit, precizându-ne încă de la început că a făcut o încurcătură și nu știe cum să o scoată la capăt…

Este un gunoi de om, a avut tupeul să ne ofere ca alternativă altă cazare de 108 euro pe noapte, în timp ce la el am plătit 150, dar i-a sunat pe respectivii și le-a spus să ne zica că face el plata și să nu ne zică despre prețul real al camerei (să mai rămână și cu 42 euro pe camera/zi)..

Cei care ne-au primit, au făcut-o doar pentru 6 zile, deoarece atât aveau disponibil, și au fost tare ok și atenți, precizându-ne că nu suntem singurii care au pățit așa ceva. Din păcate, grecii nu mai sunt ceea ce au fost acum câțiva ani….

Când am plecat, am alimentat dintr-un peco de la ieșirea din Grecia de pe autostradă… Am lăsat pe cumpărături și alimentare 230 euro, dar surpriza la toaletă era taxa de 50 centi… Cam atât despre greci, caractere și mentalități în anul 2021…

Nu recomand această locație și administrator, nu este hate, luați treaba asta ca un sfat, cazul nu este singular, mai erau 2 familii din Baia Mare care pățiseră la fel..”, este mesajul scris de un român pe ”Forum Grecia”.

Sursă foto: Pixabay