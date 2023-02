Alex Puștiu, un manelist cunoscut care a compus o mulțime de melodii și a avut colaborări și cu alți artiști de renume, a devenit subiect de discuție, după ce un fan înfocat îl acuză că i-a tras clapa. Mai exact, Samir, un român care locuiește în Germania, a dorit o melodie specială pentru care a plătit 350 de euro, însă ceea ce a primit a fost doar pagubă. CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Samir locuiește în Munchen, Germania, alături de soția sa și de fiul pe care îl au împreună. Cu ocazia zilei de naștere a micuțului, care a avut loc pe data de 12 ianuarie 2023, bărbatul și-a dorit să îi ofere un cadou special, așa că a apelat la ajutorul lui Alex Puștiu pentru a-i face o melodie cu dedicație și un videoclip cu pozele celui mic.

Discuția celor doi ar fi început în timpul unui live pe TikTok, urmând ca, ulterior, să se mute pe whatsapp. Sutele de mesaje au scos la iveală mai mult decât ar fi vrut vreodată Alex Puștiu să lasă să se vadă. Dacă la început Samir părea că este de acord cu termenii și condițiile impuse de manelist, când acestea s-au schimbat de la o zi la alta, situația a luat-o imediat razna.

Alex Puștiu, țeapă de 350 de euro pe Whatsapp

Samir a sperat că va primi ceea ce își dorește, așa că a apelat la cel pe care îl admiră cel mai mult, adică Alex Puștiu. Dialogul dintre cei doi a început pe data de 20 decembrie 2022, potrivit stenogramelor discuțiilor de pe Whatsapp pe care CANCAN.RO vi le prezintă în exclusivitate.

20 decembrie 2022

Samir: Salut! Spune-mi, te rog, cât mă costă să îmi faci o melodie pentru băiatul meu care împlinește un an luna viitoare?

Puștiu: Bună! Pentru copii, prețul este de 50 de euro, un clip foarte frumos cu dedicație la secundă

Samir: Și ca să-mi faci melodie înregistrată pe YouTube cu un clip cu pozele lui?

Puștiu: Se face la studio și durează ceva timp. Prețul este de 300 de euro

Samir: Dar crezi că e gata până pe 12 ianuarie?

Puștiu: Da, dacă-mi pui banii astăzi, eu mă apuc de ea și până atunci e gata că oricum am și eu de făcut câteva piese

Samir: Am înțeles. Păi, să ajung acasă și-ți dau mesaj. Lasă-mi contul tău.

Puștiu: Aveți Revolut?

Samir: Da, dar am card de Germania și nu o să îți intre banii azi

Puștiu: Atunci la Moneygram sau Wester Union e perfect, că oricum trebuie să ajung la Money astăzi

Samir: Trebuie să transfer prin Western Union banii pe Revolut și durează 3 zile lucrătoare

Puștiu: Aștept să-mi dați un răspuns să știu când plec în colo (Alex Puștiu trimite o poză cu datele contului de Revolut)

Samir: Frate, ăsta e cont de Revolut. Îi transfer acum, dar îi ai în maxim 3 zile lucrătoare

Puștiu: Nu e problemă, trimite-i aici dar să-mi dai si confirmarea de plată și după e ok (Samir trimite confirmarea de plată)

21 decembrie 2022

Puștiu: Gata, frate, i-am primit

Samir: Bun, atunci să îți dau detaliile

Puștiu: Da

Samir: Păi melodia vreau să fie din partea părinților Samir și Adriana pentru băiețelul nostru Dominic care împlinește 1 an. Și fac acum poze

Puștiu: Ok (Samir trimite în jur de 25 de poze cu fiul său alături de familie)

După ce se pun de acord cu privire la suma de bani care trebuie achitată, Samir așteaptă cu nerăbdare să primească „produsul” comandat. Problemele manelistului îl împiedică pe Samir să asculte melodia dedicată fiului său.

2 ianuarie 2023

Samir: Salut, frate! Ce zici, este gata zilele astea piesa?

4 ianuarie 2023

Samir: ???

Puștiu: Salut! Pe 8 sau 9 este gata

Samir: Salut! Bine, frate, doar să fie gata până pe 12, te rog

Puștiu: Da, sigur

6 ianuarie 2023

Samir: Îți ajung pozele pentru videoclip?

Puștiu: Da, cred că sunt suficiente. Dacă vreți mai multe, punem, dar eu cred că sunt de ajuns

8 ianuarie 2023

Samir: Salut! Zi dacă azi e gata melodia

Puștiu: Frate, mi-ai spus până pe 12, eu ți-am spus până pe 8 sau pe 9. Maxim mâine-poimâine este gata piesa. Eu nu vă iau la mișto. Eu sunt cine sunt și nu-mi permit să-mi fac numele de râs, vă rog frumos. Și hai să ne adresăm mai cu politețe că văd că mă luați de fraier. Deci, până pe 12 este gata că ați plătit și eu mă țin de cuvânt

Samir: Nu e nimic de supărare, doar că prima oară mi-ai zis că pe 5/6, după ai zis pe 8/9, de-asta te-am întrebat. Puteai să spui că pe 12 e gata și nu te mai întrebam

12 ianuarie 2023

Samir: Bună! Azi este data de 12. Vreau și eu informații despre melodie, este gata, nu este gata, cum stăm?

Puștiu: Bună! Eu ajung la studio pe la 6. Vă sun și vă prezint ce am lucrat până acum

Samir: Adică nu este gata melodia?

Puștiu: Ba da! În seara asta da! Mai are băiatul cu vioara să tragă puțin ceva și gata

Samir: Ok, super, mulțumim. Așteptăm

(După câteva ore)

Samir: Salut, Alex, am așteptat dar nimic

Puștiu: Salut, îmi cer mii de scuze, te sun de la studio. Mă pregătesc și plec acum. În maxim o oră ajung

Samir: Ok, aștept. Poți să mă suni să stăm 2 minute de vorbă?

Puștiu: Da, cum să nu, te sun înapoi. Melodia e gata, mai iartă-mă încă o oră și ți-o trimit. Îmi cer scuze. Îți promit că va fi ceva frumos

Samir: Știu, te cred că va fi frumoasă, de asta am și ales să fac cu tine

Puștiu: Da, nicio grijă, în maxim două ore îți trimit aici

Samir a luat atitudine: „Aștept să-mi pui banii”

Deși a așteptat până în ultimul moment și a sperat că va primi la timp melodia pe care o voia și pentru care plătise bani grei, Samir a rămas cu buza umflată. Manelistul a promis de la o zi la alta că va trimite la timp „marfa”, dar asta nu s-a întâmplat.

Enervat la culme, Samir a luat atitudine și l-a confruntat pe Alex Puștiu care a părut extrem de deranjat de situație. Cei doi bărbați nu s-au mai înțeles, moment în care clientul și-a cerut banii înapoi. Cântărețul l-a asigurat că în cel mai scurt timp își va primi cei 350 de euro, dacă nu va fi mulțumit de rezultatul final.

13 ianuarie 2023

Samir: Mă nene, tu mă duci cu vorba. Tot aștept și nimic

Puștiu: Îmi cer milioane de scuze. Băiatul de la studio nu a putut să ajungă aseară. Azi la 12 jumate, 1, vă sun de acolo. Piesa nu mai are foarte mult, sper ca astăzi să v-o trimit la gata

Samir: Mai aștept încă două ore, corect?

Puștiu: Nu trebuie să mă luați în râs! Și eu sunt la fel de supărat! V-am spus că în această seară vi-l trimit! Am forțat cât de mult am putut. Aveți puțină răbdare

Samir: Păi am, trebuia să fie gata pe data de 12

Puștiu: Vă înțeleg, ne cerem scuze! În această seară este gata!

Samir: Dacă nu este gata, te rog să îți trimiți banii

Puștiu: Normal, stați liniștiți că nu așa lucrăm! Astăzi este gata cu tot cu video

14 ianuarie 2023

Samir: Aștept să îmi pui banii în cont. Să nu mă duci cu vorba ca și cu melodia. Șefule, văd că nu mai zici nimic

Puștiu: Acum m-am trezit. O să-ți primești banii înapoi

Samir: Ok, aștept

Puștiu: Am vorbit și luni vă pot trimite piesa cu scuzele de rigoare și promit că va fi ceva frumos. Dacă nu vă place, vă trimit banii înapoi! Vă rog să mă credeți că a fost foarte mult de muncă la studio

Samir: Știu, te cred. Dar nu, mulțumesc frumos pentru încercare. Astăzi a fost ultima zi de așteptat. Nu am sărbătorit ziua copilului joi din cauză că melodia nu a fost gata. Astăzi sărbătoresc și nu mai am nevoie de piesă după. Mulțumesc mult pentru încercare

Puștiu: Ok, am înțeles și îmi pare rău! O să vă pun bănuții înapoi! Încă odată mii de scuze și la mulți ani!

Samir: Mulțumim! Aștept ca în decursul zilei de luni să am banii în cont

Puștiu: Da, stai fără griji

Samir: Sincer, îmi pare rău că ne-ai dezamăgit

Puștiu: Și mie, jur pe familia mea! S-a întâmplat. Nu am nicio putere. Dacă știam eu să umblu pe alea, făceam eu. N-am decât să îmi cer scuze! O să vă trimit banii. Poate o să mă revanșez vreodată

Samir: Poți să îmi cânți și mie două strofe din melodie și dacă e ce trebuie poate așteptăm piesa, dacă nu e ce trebuie, luni aștept banii

Samir a dat de pământ cu Alex Puștiu: „Eu ies de aici și…”

Site-ul nr. 1 din România continuă cu mesajele dintre cei doi bărbați care ajung să se certe destul de urât din cauza neseriozității artistului. După ce a amânat din diferite motive lansarea melodiei și înapoierea banilor, Alex Puștiu a devenit recalcitrant și nemulțumit de atitudinea clientului său. Ba mai mult decât atât, acesta insistă că s-a comportat impecabil în situația dată și că vina nu a fost deloc a lui.

Păgubitul a sperat până în al 12-lea ceas că își va recăpăta prejudiciul creat de manelist, resemnat fiind că melodia nu mai există și nu a existat niciodată. Totuși, într-o ultimă încercare de a-l intimida, Samir îl acuză pe Alex Puștiu de neseriozitate și de lipsă de omenie, ceea ce în determină pe bărbat să reacționeze.

16 ianuarie 2023

Samir: De ce nu am banii în cont? Să moară familia mea dacă nu o dai urât rău

Puștiu: Fratele meu sunt la clinică aici. Lasă-mi un nume și până deseară ai banii la Wester sau Money. (Samir i-a lăsat datele complete) Nu pot vorbi acum. Sunt la clinică, fratele meu

Samir: De unde suntem noi frați? Am fost destul de înțelegător cu tine. Aștept banii. Nu vreau să mă cert pe banii mei

Puștiu: Hai să ne respectăm, te rog frumos!

Samir: Păi tu m-ai respectat? Unde este respectul tău? M-ai dus cu vorba destul. Orice răbdare are limita ei

Puștiu: Sunt aici la clinică și nu pot să vorbesc. Hai să ne respectăm, te rog frumos. Dacă nu ți-am dat piesa la timp, nu înseamnă că nu te-am respectat. Nu mai da mesaje așa continuu. O să te sun eu că nu vorbim când vrei tu!

Samir: Ok, fă-ți treaba, eu aștept banii deseară

(După aproximativ 3 ore)

Samir: Cum facem, Alex, să îmi primesc și eu banii? Văd că este foarte greu cu tine. Te respect, nu am nimic cu tine, dar vezi și tu

Puștiu: Frate, e ora 5, la 6 eu ies de aici și îți trimit imediat. Nu este niciun fel de problemă

Samir: Este 6:30, nu 5

Puștiu: Eu sunt în Danemarca, este 5

Samir: Nu ești în România

Puștiu: Cum ies de la clinică, îți pun banii

Samir: Am înțeles. Tu nici nu trăseseși piesa

Puștiu: Bă, frate, ai puțină răbdare să ies d-aici și vorbim la telefon. Eu am tras piesa dar aici am venit sâmbătă pentru ca mai am terapie până la sfârșitul săptămânii. Nu mă lua altfel, te rog, că eu nu sunt Alex Puștiu pe vorbe și nu mă bucur la bănuții tăi. Nu ne-am înțeles, ok. Îți pun banii și am terminat discuția. Nu te-a fraierit nimeni cu nimic

Samir: Ba tu ești primul care m-a încurcat și ultimul. Fă-ți treaba și sună-mă

(După alte 2 ore)

Samir: Ce s-a mai întâmplat, Alex, de nu au ajuns banii? Văd că nici nu te uiți la mesaj

17 ianuarie 2023

Puștiu: Te rog iartă-mă. Aseară a fost foarte târziu și nu am găsit nimic deschis! Îți promit că mâine ai bănuții. Te rog să mă ierți și să mă înțelegi. Poate o să am vreodată ocazia să mă revanșez. Te rog mul și scuze încă o dată!

Samir: Bine, mâine aștept banii

Puștiu: Da, fratele meu, mersi de înțelegere. Să-ți trăiască băiatul și familia ta! Te pup cu drag!

18 ianuarie 2023

Samir: Băi, frate, tu chiar o dai pe nesimțire. Ce dracu înseamnă asta?

19 ianuarie 2023

Samir: Bă, ție îți merge bine cu „te rog”, „iartă-mă” și tot așa

21 ianuarie 2023

Samir: Vezi, mă, ce înseamnă omenia asta? Frumoasă vorbă

Puștiu: Hai să ținem cont și noi că sunt un om de pe stradă! Luni ai banii și chiar nu vreau să mai avem vreo treabă vreodată!

Alex Puștiu, amenințat că va fi „demascat”

După aproape o lună și jumătate de la prima conversație avută pe Whatsapp, Samir s-a săturat de minciunile pe care Alex Puștiu i le-a spus, motiv pentru care a ajuns să îl amenințe. Bărbatul i-a scris manelistului un mesaj clar în care l-a anunțat că dacă nu își va primi banii, va realiza un „program” pe care să îl vadă toată lumea. Când a văzut că nici măcar asta nu funcționează, Samir a ales să apeleze la intimidare, spunând că va avea grijă să dea nas în nas cu cel care i-a luat banii și l-a lăsat baltă.

În videoclipul de mai sus poate fi observat faptul că, din cauza nervilor provocați de înșelătoriile lui Alex Puștiu dar și a atitudinii acestuia, păgubitul și-a spart telefonul, dând cu el de pământ. Discuția dintre cei doi pare să se fi încheiat în momentul în care Alex Puștiu i-a dat cu „seen” celui care l-a angajat.

23 ianuarie 2023

Samir: Salut! Poți să mă suni să vorbim 2 minute?

Puștiu: Te sun în maxim jumătate de oră

Samir: Ok, aștept. Ultima dată nu ne-am înțeles tocmai bine. Sper să ne înțelegem acum

Puștiu: Da, trebuie să ne înțelegem că suntem oameni. Trebuie să o dăm la un fel să ne înțelegem

(După 5 ore)

Samir: Băi, eu văd că nesimțirea ta chiar nu are margini. Eu vreau să fiu om cu tine și să nu mă cert și tu profiți pe chestia asta. Tu vrei să-ți fac un program frumos să vadă lumea ce om de cuvânt e Alex Puștiu

24 ianuarie 2023

Puștiu: Frate, acum am văzut mesajul! Într-o oră te sun să vorbim

27 ianuarie 2023

Samir: Băi frate, am văzut că te-ai jurat și pe mama ta și tot nu mi-ai trimis banii azi. Nu vreau să îmi fac obligații față de alții ca să-mi trimiți tu mie banii azi. Ne găsim noi vreodată și ne rezolvăm cu banii ăia. Pot să te dau în judecată oricând, dar ne găsim noi vreodată. Păi stau să mă rog de tine pe banii mei? Ce dracu înseamnă asta?

28 ianuarie 2023

Samir: Banii ăia îi mai văd și eu anul ăsta? Nici nu te uiți la mesaje măcar

Puștiu: Da, tată! Am ajuns în România și luni sau marți când termin cântările te sun și ți-i trimit

Samir: Bine, aștept

Puștiu: Mulțumesc mult pentru înțelegere

31 ianuarie 2023

Samir: Salut! Ai zis că luni sau marți îmi trimiți banii. Îi trimiți azi?

Puștiu: Da! Acum m-am trezit. Vă sun în 30 de minute

Samir: Bine, aștept să mă suni

(După 4 ore)

Samir: Ai zis că mă suni, iar nu m-au sunat. Telefonul l-am spart de nervi din cauza ta că mă minți în fiecare zi că îmi dai banii. Am fost oameni, am vrut să ne înțelegem, să îmi dai banii înapoi

