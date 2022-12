Scandal în lumea manelelor: ”Mi-a dat țeapă!” Miraj Tsunami, fratele lui Tzancă, i-a lăsat cu ochii în soare pe copilașii ”spaniolului”

Miraj Tzunami, fratele celebrului Tzancă Uraganu`, e pus la zid de Dorin, un tânăr de 28 de ani care locuiește în Spania. Concret, omul zice că a plătit 1.500 de euro pentru ca manelistul să-i compună niște versuri pe o melodie, dar ar fi luat țeapă. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dorin locuiește în Spania de aproximativ 20 de ani, atunci când părinții lui au luat calea spre o viață mai bună. Băiețelul a crescut, are, la rândul lui, copii. Doi. Sunt ochii lui, așa că face orice pentru ei. S-a gândit la o surpriză, o cântare de câteva minute, cu dedicație din partea lui, pe care să i-o facă Miraj Tzunami. Așa că a luat legătura cu manelistul.

Se întâmpla în februarie. Atunci l-a contactat. Pe whatsapp a făcut-o, iar fratele lui Tzancă i-a răspuns. A întrebat prețul, l-a aflat și a fost de acord. I-a virat banii cântărețului. Înțelegerea era ca în două trei zile ”marfa” să fie predată. Marfa = cadoul pe care tatăl îl făcea copiilor. Prea prețios cadoul, pare-se. Dorin a așteptat o zi, două… S-a făcut săptămâna. Nimic.

Miraj Tzunami, pus la zid de un român stabilit în Spania: ”I-am pus banii, n-a făcut nimic!”

L-a contactat, firește, pe Miraj Tzunami. Cântărețul de muzică de petrecere s-a scuzat. A spus că îi lipsește compozitorul, bolnav de Covid. ”Spaniolul” avea să primească, totuși, asigurările că melodia va fi scoasă cât de curând printr-un video în care fratele lui Tzancă Uraganu` face promisiunile solemne. Melodia nu a fost compusă nici până în ziua de azi!

”Am vrut să fac o surpriză copiilor. Am luat legătura cu Miraj, Florin Măcelaru, pe numele real, am întrebat cât mă costă. 1.500 mi-a zis. I-am pus banii, i-am trimis chitanța pe whatsapp… În februarie. De atunci, mă tot minte. Mi-a zis, la început, că ăla care compune are Covid, e la spital și nu poate ajunge la ei la studio… După aia a lăsat-o moartă, nici nu mi-a răspuns, nimic…

I-am trimis nu știu câte mesaje, vi le trimit pe toate, ca dovadă că nu mint. Mi-a făcut un videoclip, după ce i-am pus banii, anunțând că urmează melodia pentru copii din partea mea. N-a mai făcut nimic.

Trebuia să mi-l facă în câteva zile, hai, o săptămână, maxim, dar a trecut aproape un an, nu o săptămână”, a povestit Dorin, pentru CANCAN.RO.

Nu mai vrea banii, dar ce i-a cerut lui Miraj: ”Să-i doneze”

Tânărul nici nu mai vrea, acum, banii înapoi. Dar nici în contul lui Miraj nu are de gând să-i lase. Așa că…

”Eu nu vreau acum să-mi recuperez banii, vreau să facă un filmuleț pentru copiii săraci, să-i doneze. Sunt 1.500 de euro, să facă donații, dar să văd eu. Nu mai vreau nici melodie, nu mai vreau nimic. Doar donații. Decât să-i las lui, care oricum are și văd că și fură, mai bine să se bucure niște copii sărăcuți care au nevoie”, a spus Dorin.

CANCAN.RO vă prezintă și stenogramele discuțiilor de pe whatsapp dintre cei doi!

Vlase: Salut, îmi poți spune, te rog, cât costă câteva versuri pentru aniversarea copiilor mei și cât mă costă o melodie?

Miraj: La studio?

Vlase: Vreau o melodie normală, pentru copiii mei și un video, câteva minute, cum se fac astea cu urări

Vlase: Bossule, pentru o melodie personalizată, îmi spui și mie cât mă costă, te rog din suflet

Miraj: 1500

Vlase: Da, mă interesează, cum putem face?

Miraj: Îmi trimiți banii

Vlase: Vreau ceva bombă pentru copilașii mei

Miraj: Normal

Vlase: Păi, ascultă-mă, îmi lași un număr de contact, numele tău, ceva

Miraj: 072xxxxxxx

Vlase: Lasă-mi datele

Miraj: Acum (Miraj îi trimite poza buletinului)

—————————————————

Vlase: Frățioare, a mai trecut o săptămână, mai insist mult? Ți-am spus și îți repet sunt prea dulce, iar tu ești prea bun lăutar încât acum să-ți scadă ratingul pentru 1.500 de euro… Hai, te rog eu, nu o mai lungi, hai să clarificăm, să rezolvăm, trăiască copiii tăi și familia ta

Miraj: Frate, am făcut live aseară, am zis.

