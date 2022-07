Teja, vrea mai mult după debutul cu dreptul pe banca moldovenilor: „Trebuie să devenim mai buni și să arătăm mai bine!”

Mihai Teja, antrenorul principal al FC Botoșani, s-a declarat mulțumit de faptul că și-a început cu dreptul mandatul de antrenor pe banca grupării locale, trăgând totodată și primele concluzii după victoria cu scorul 3-2 (3-1) cu Chindia.

„A fost greu. Am suferit. A doua repriză nu mi-a plăcut foarte mult. Îmi place să avem noi mingea, să dominăm noi adversarul, mai ales că jucăm acasă. Am făcut greșeli. La pauză vorbeam cu băieții să intrăm foarte bine, să ținem mai mult de minge, să punem presiune pe adversar ca să nu se apropie de poarta noastră. Aveam două goluri avans și ne doream să mai marcăm, să facem 4-1 și să stăm mai liniștiți. Din păcate nu s-a întâmplat, au dat ei gol după care ne-am bulversat, nu am reușit să mai controlăm jocul. Până la urmă, o victorie cu suferință, ne bucurăm că am început cu dreptul dar vreau mai mult de la băieți. Trebuie să devenim mai buni și să arătăm mai bine”, a declarat Mihai Teja.

Tehnicinaul a ținut să-i ia apărarea lui Alin Șeroni, fundașul central asumându-și după meci vina pe care a avut-o la primul gol marcat de târgovișteni.

„Orice jucător are o zi mai proastă, nu trebuie să dăm vina pe Alin. El și-a făcut treaba bine la Botoșani, a jucat bine, a avut sezoane foarte bune. Se mai întâmplă. Meciul acesta nu a fost foarte bun pentru el dar sper să-și revină din punct de vedere mental pentru că l-am văzut și la pauză un pic supărat. Îi spun să joace mai repede. Având o statură mare, e un pic mai lent. Nu trebuie să dăm vina pe Șeri. Oricare dintre noi greșim. De aceea suntem pe bancă, să-l ajutăm să treacă peste acest moment. Suntem un grup, cu toții pierdem, cu toții câștigăm”, a conchis Teja.