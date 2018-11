Telefoane pe care să le cumperi de Black Friday 2018

Black Friday este punctul culminant al anului în materie de cumpărături, ultima săptămână din noiembrie a fiecărui an fiind ocazia perfectă pentru pasionații de tehnologie să pună mâna pe ultimele apariții ale anului. Vedetele acestui veritabil maraton de shopping sunt, an de an, fără excepție, produsele IT&C, în topul cărora se află telefoanele. Mai este foarte puțin până când vom spune start cumpărături de BLACK FRIDAY 2018! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!)

Telefoane de Black Friday 2018

Cei mai mulți oameni așteaptă ziua de BLACK FRIDAY 2018 pentru a-și cumpăra un telefon nou. Există sute de mărci și modele pe piață și, în funcție de așteptările pe care le aveți, puteți face o alegere potrivită. Fiecare utilizator are nevoi diferite, dar există câteva aspecte generale care trebuie luate în considerare înainte de achiziționarea unui telefon mobil:

Memorie

Spațiul telefonului mobil este un factor foarte important. Cu cât există mai multă memorie este cu atât mai bine, mai ales dacă sunteți unul dintre cei care fac mai multe videoclipuri și fotografii. La început nu veți considera un detaliu important, dar pe termen lung veți aprecia acest aspect.

Sistem de operare

Este important ca telefonul mobil să accepte cea mai recentă versiune de iOS sau Android pentru a vă putea bucura de cele mai recente știri.

Baterie

Un alt lucru important este bateria telefonului. De asemenea, trebuie să vedeți dacă telefonul permite o încărcare completă într-un timp scurt, acest aspect este un plus.

Cameră foto

Dacă iubiți să faceți poze, trebuie să fiți atenți la caracteristicile camerei foto. Trebuie să fie un dispozitiv de calitate. În orice caz, indiferent de ce telefon alegeți, verificați prețul inițial pentru a vedea dacă acesta este într-adevăr mai mic, deoarece nu toate produsele sunt reduse. Dovada acestui lucru este un studiu realizat de OCU în 2017, în care se susține că produsele de BLACK FRIDAY au fost cu aproximativ 2,5% mai scumpe decât în oricare altă perioadă a anului.

Cu o cerință pe piață în continuă creștere, producătorii s-au conformat și s-au duelat în performața și calitate, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Competiția este cea care ridică standardele și împinge calitatea produselor la cote maxime. Așadar, avantajul se află la consumatori. Pentru că da, shopping-ul în România se face în proporție de 70% chiar de pe mobil.

Top 5 branduri de telefoane de Black Friday!

Conform statisticilor, în România Black Friday este momentul cel mai “vânat” pentru achiziția ultimelor modele lansate de marile branduri. Cele mai căutate și apreciate companii producătoare de telefoane de Black Friday au fost, în ultimii ani, în această ordine: Apple, Samsung, Nokia, HTC, LG. Recent, la top s-a alăturat și Huawei, producătorul de origine chineză și-a crescut considerabil cota de piață cu noile apariții din intervalul 2015-2016: Huawei P8 si Huawei P9.

Reduceri Telefoane Black Friday 2018

IPhone XR 256GB LTE 4G Rosu – 4799.90 Lei

HTC U12 Plus Dual Sim Negru – 3698.90 Lei

Samsung Husa LED View Galaxy S9 Plus Purple – 189 Lei

SAMSUNG Galaxy Note 9, Dual Sim, Blue- 4.599,90 Lei

Apple iPhone XR – 792 €

Samsung Galaxy S8, 4GB RAM, 12MP, 4G, Wi-Fi, Android (Midnight Black) – 1.999,00

Motorola Moto G5 Dual-Sim Gold + casti JBL Earbuds L10A Black WW CADOU!- 570 Lei

