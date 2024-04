Temă de gândire pentru fiecare om oferită de Ana Blandiana în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Cum e posibil să apari din neant?”

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a avut-o ca invitată pe Ana Blandiana, o scriitoare, ziaristă și luptătoare pentru libertate civică. Într-o discuție de excepție cu Adrian Artene, aceasta a vorbit despre viață, moarte și ce este între cele două, dar și despre poezie și cum aceasta poate salva lumea. Ana Blandiana a făcut o serie de dezvăluiri interesante, care merită toată atenția.

Sâmbătă, 20 aprilie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitată a fost Ana Blandiana. Ediția a fost una captivantă, în care celebra scriitoare a vorbit despre geneza omenirii, a fiecărui om în parte, dar și despre sfârșitul inevitabil.

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Ana Blandiana nu s-a sfiit să se angajeze într-o discuție profundă și să aducă o altă perspectivă asupra unui subiect interesant. Scriitoarea observă că oamenii sunt preocupați de ce se întâmplă după ce mor, în timp ce nimeni nu se gândește ce s-a întâmplat înainte. Astfel, într-o discuție incitantă cu Adrian Artene, Ana Blandiana ridică o întrebare esențială: „Cum e posibil să apari din neant?”

De asemenea, cei doi vorbesc și despre lucru ce ar putea salva omenirea, iar răspunsul pare să fie simplu în opinia scriitoarei: poezia.

„Și dacă ar exista o graniță între viață și moarte, iată că ea poate fi trecută. Nu cu un pașaport, ci cu o poezie”, a deschis discuția Adrian Artene.

„Apropo de granițe… Și, într-un fel, cartea mea următoare are această obsesie. Extraordinar, am avut revelația asta, poate în continuarea morții și a cărții ăsteia. Că omenirea, de la Dante încoace, care a construit o întreagă arhitectură după moarte, se gândește tot timpul la ce se întâmplă după ce moare, în timp ce nimeni nu se gândește ce s-a întâmplat înainte, adică de unde am venit, unde ne ducem, mă rog, e discutabil, nu e sigur, dar discutăm de milenii”, a spus Ana Blandiana.

„Ne înspăimântă unde ne ducem, dar nu ne întrebăm de unde venim”, a intervenit Adrian Artene.

„Exact. Adică, cum e posibil să apari din neant? De ce să te sperii că dispari în neant și să nu te miri că apari din neant și dacă nu cumva există un cerc și o legătură între început și sfârșit”, a afirmat celebra scriitoare.

„Ne apropiem oricum și de înviere, de noaptea în care vom spune Hristos a Înviat! Credeți că poezia poate învia un om?”, a continuat Adrian Artene.

„Am avut o conferință, pe care am ținut-o prima oară la Universitatea din Sofia, când am primit titlul de Doctor Honoris Causa, și după aceea am mai ținut-o și în alte locuri, care se numea «Poate poezia salva lumea»? Și răspunsul meu era «DA» și am reușit să demonstrez. Deci, dacă o poate salva, cu atât mai mult poate să o învie, adică, învierea este ceva mai subiectiv. În general, poezia este o formă de înviere”, a încheiat scriitoarea Ana Blandiana.