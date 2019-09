Tensiune maximă la locuința familiei Melencu! Bunicul Luizei amenință că-și dă foc: ”Am pierdut o fată scumpă și dragă…”

Jandarmii și agenții se află la casa familiei Melencu, pentru a pune în executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. Monica Melencu a spus că refuză să plece de acasă și, ulterior, a leșinat. A fost susținută de bunicul Luizei, care s-a luat de un jandarm.

„Nu plec, să mă aresteze”, a spus mama Luizei.

„Nu mergem nicăieri, să fie clar!”, a spus, la rândul lui, bunicul fetei.

Mama Luizei a leșinat în timp ce se certa cu jandarmii.

Bunicul Luizei a avut la un moment dat un schimb de replici cu un jadarm:

Jandarm: ”Vă respect părul alb”

Bunicul Luizei: ”Părul alb da, dar nu durerea din suflet. (…) Am pierdut o fată scumpă și dragă. Veniți să ne luați ca pe niște perverși. Cu ce am greșit noi? Refuzăm, am refuzat indiferent de ce se întâmplă.”

Jandarm: ”Suntem aici să desfășurăm activități specifice. Vă multumesc”

Bunicul Luizei: ”Știm noi ce se întâmplă acolo? (nr: sediul DIICOT) Nu mai avem încredere în nimeni. Știm ce se întâmplă în cușca cu lei, dacă intrăm acolo?”

Bunicul fetei a amenințat că își dă foc

Mandatul a fost emis după ce mama Luizei a refuzat să se prezinte, joi, la sediul DIICOT București pentru a-i fi prelevate probe biologice, chiar dacă a primit citație în acest sens.

Monica Melencu a fost amendată cu 5.000 lei, iar vineri a fost emis un mandat.