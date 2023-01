Teo Trandafir, afectată de scumpiri! La ce a fost nevoită să renunțe prezentatoarea de la Kanal D: ”Am luat măsuri!”

Creșterea prețurilor a afectat-o până și pe Teo Trandafir. Vedeta a dezvăluit recent cum a reușit să economisească bani frumoși, chiar dacă asta a însemnat să renunțe la un obicei pe care îl practica frecvent.

Teo Trandafir, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV de la noi, a primit a doua șansă la viață acum nouă ani, după ce a reușit să învingă complicațiile provocate de pancreatită și de o infecție abdominală. Cu această ocazie, ea le-a dat speranță tuturor celor care îi urmăresc activitatea și o îndrăgesc.

Se pare că vedeta se confruntă din nou cu o problemă, de această dată, de altă natură. Nu cu mult timp în urmă, vedeta a mărturisit că și ea este una dintre multele victime ale scumpirilor din țară, fapt pentru care se vede nevoită să reducă din cheltuieli.

La ce a renunțat Teo Trandafir pentru a economisi bani

Din ce în ce mai des, românii se plâng de creșterea amenințătoare a prețurilor. De curând, Teo Trandafir a recunoscut că și ea se gândește de două ori, înainte de a face o achiziție. A ajuns la concluzia că, pentru a face economii, trebuie să se abțină de la anumite capricii și să își schimbe rutina. Astfel, ea a renunțat la mersul frecvent la mall, pe care acum îl vizitează doar cănd are, în mod special, nevoie de ceva.

„Le-am resimțit ca toți oamenii din această țară și, sigur că da, am luat măsuri. Nu am mai mers prin mall-uri ca de obicei doar ca să arunc un ochi pentru ca apoi să ies cu sacoșele pline de acolo. Nu mă mai duc decât când am nevoie de ceva, știu exact unde mă duc, punct ochit, punct lovit, cumpăr exact ce am nevoie și plec. Scumpirile nu iartă pe nimeni și cred că cei mai mulți dintre noi suntem atenți la cum ne gestionăm bugetul”, a declarat Teo Trandafir, conform Unica.

