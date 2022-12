Dieta lui Teo Trandafir. Cum reușește să își mențină silueta, după operația de micșorare a stomacului

Teo Trandafir este una dintre cele mai cunoscute apariții de pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune este o prezență plăcută pentru cei de acasă, și mereu a fost dispusă să vorbească despre noile experiențe prin care a trecut de-a lungul anilor. În anul 2013, vedeta a reușit să scape de kilogramele în plus prin ajutorul unei operații de micșorare a stomacului.

Cu doi ani înainte de a face intervenția care i-a schimbat viața, Teo Trandafir a suferit probleme grave de sănătate. Din cauza unei pancreatite grave, viața ei a fost pe punctul de a se sfârși. Din fericire, în urma a două operații, prezentatoarea de televiziune și-a revenit. În urma operației de micșorare de stomac care i-a schimbat viața, Teo Trandafir a reușit să ajungă la silueta mult dorită. Ce s-a schimbat în alimentația ei și cum reușește să se mențină.

Ce mănâncă Teo Trandafir, după operația de micșorare a stomacului

Vedeta a mărturisit că nu a fost vorba despre o dietă anume, ci a contat stilul de viață cât mai sănătos și o alimentație corespunzătoare. Teo Trandafir a recunoscut că nu poate respecta orele de masă, însă după micșorarea stomacului, au fost reduse și porțiile de mâncare.

„Eu nu respect orele de masă, pentru că nu am cum. Puţini ştiu că dimineaţă pun în gură doar două feliuţe mici de pâine, iar la prânz o ciorbă o descânt în… două ore! Dimineaţă, mănânc acelaşi lucru, fiindcă mi-e frică să încerc altceva.

Întotdeauna, îmi pun pe farfurie două feliuţe mici, mici de pâine, cu un pic de unt, apoi beau o cafeluţă şi o apișoara şi gata. Pe urmă, ajung la serviciu. Acolo, sistematic îmi iau de la bufet o ciorbă, pe care o consum în două ore, ce mai…o descânt, nu o pot savura dintr-odată, ca oamenii obişnuiţi. După aia, în timpul emisiunii, mai îmi iau pufuleţi dacă mi se face rău de foame.

La final, mai aştept la pomană, poate mă mai cheamă şi pe mine cineva, să mănânc o… jumătate de biscuit!”, a mărturisit Teo Trandafir în urmă cu ceva ani, potrivit informațiilor mai vechi din presă.

Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre cea mai mare cumpănă din viața sa

Invitată în cadrul emisiunii ,,40 de întrebări cu Denise Rifai”, vedeta a făcut mărturisiri sincere, rememorând experiențele vieții sale. Unul dintre cele mai grele momente pentru prezentatoare a fost în anul 2011, când o problemă de sănătate a fost cât pe ce să-i curme viața. Ajunsă la spital cu pancreatită acută, medicii au operat-o de urgență.

Deoarece medicii din țară noastră nu i-au oferit prea multe șanse de supraviețuire, Teo Trandafir a fost transportată la un spital din Viena. Timp de mai multe zile s-a aflat în comă indusă. Experiența de atunci i-a marcat întreaga existență.

,,Când m-am trezit într-o cameră lăptoasă, am întrebat dacă sunt singură. Am zis: Doamne, suntem 7 miliarde, pot să schimb și eu o vorbă cu cineva? Și mi s-a răspuns: Nu, Teo, este o experiență prin care trebuie să treci singură.

Și mi-am dat seama că nu prea e de glumă și am întrebat cum aș face să trec în partea cealaltă. Cred că acolo erau sedativele care-și făceau efectul, pentru că mi s-a spus așa: Imaginează-ți că ești pe un câmp verde. Că sub tine curge un râu albastru perfect, și acest rău te va lua și te va duce cu el acolo unde-ți va fi mai bine. Am făcut exact așa cum mi s-a cerut, am închis ochii, am văzut pajiștea perfect verde, o pajiște irlandeză.

Mi-aduc aminte exact, era o pajiște irlandeză, prin ea curgea un râu perfect și corpul meu levita deasupra acestui râu. Și urma doar să mă apropi de el, ca să mă ducă acolo unde era de dus. Și după ce am făcut tot acest efort intelectual fantastic ca să mă adaptez tuturor celor ce mi se ceruseră și, care nu erau ușor de dus în condițiile respective, a doua zi dimineață la ora 6 și un sfert, m-am trezit cu girafa, cu razele, cu domnii doctori toți adunați să mă facă frumoasă, să mă spele pe cap. Nu trecusem în partea ailaltă și am fost foarte dezamăgită vreo câteva minute, după care am zis Auzi, știi ceva? Mai e timp”, a mărturisit Teo Trandafir, în cadrul emisiunii de la Kanal D.