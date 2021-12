Teo Trandafir, dezvăluiri neştiute despre primul sărut: „A fost atât de frumos, atât de emoționant, atât de jenant”

Teo Trandafir a făcut în cadrul unui interviu, dezvăluiri neştiute despre trecutul său. Celebra prezentatoare TV şi-a adus aminte de primul sărut. Se întâmpla pe vremea când era adolescentă „cam la 16 să fi fost, dacă nu cumva 15”.

Teo Trandafir a acceptat provocarea “Test de vedetă”, rubrică prezentată de reporterul Sergiu Piloff la Kanal D. Fără să stea prea mult pe gânduri, prezentatoarea TV a abordat subiecte pe care nu le-a mai deschis până acum.

Una dintre întrebările la care Teo Trandafir a răspuns, a fost legată de primul său sărut.

”Am închis ochii și s-a produs inevitabilul”

Astfel, vedeta de la Kanal D le-a povestit fanilor săi faptul că primul sărut a avut loc în adolescentă, cu un coleg de liceu.

„Adolescența a fost cumva perioada vieții mele prolifică, pentru că am putut să dau și să primesc iubire. Mi-aduc aminte primul sărut, cam la 16 să fi fost, dacă nu cumva 15. A fost atât de frumos, atât de emoționant, atât de jenant cumva, pentru că nu știam nici eu, nici el ce facem. Eram îmbrăcată într-un palton pe care îl primise mama cadou, aveam un guler, oribil de altfel, din blană. Iubitul meu de atunci, care nu era iubitul meu, era prietenul meu, s-a apropiat de mine și mi-am dat seama că se întâmplă. Am închis ochii și s-a produs inevitabilul. Ne-am pupat efectiv ca puii și după aceea s-a lăsat liniștea aia penibilă. Mă ducea la școală în fiecare zi, învățam în același liceu și îmi ducea ghiozdanul”, a mărturisit prezentatoarea TV, notează revista Unica.

Ce salariu încasează Teo Trandafir la Kanal D

Recent, în cadrul unei emisiuni tv, Teo Trandafir a vorbit despre sumele câștigate din televiziune și despre banii pe care i-a încasat de-a lungul timpului. Aceasta a declarat că în ciuda zvonurilor nu este atât de bogate pe cât și-ar dori, dar că nu duce lipsă de nimic. A mai explicat că banii nu sunt importanți și că în viață de multe ori i-a pierdut, dar a știut cum să îi înmulțească la loc.

„Ca un salariu să fie corect, tu trebuie să-ţi serveşti televiziunea suficient de eficient, încât salariul tău să se justifice. Dacă tu vii cu nişte figuri şi cu nişte răşini în cap şi spui că vrei 4 milioane şi tu aduci 200 de mii, înseamnă că eşti psihopat. Nimeni nu e obligat să te plătească pe tine cu cât ceri tu. Du-te în altă parte! Cât am câştigat nu e relevant. Eu între timp am mâncat, am dormit, am pierdut, am jucat pe viaţa vieţii. Am pierdut, s-a întâmplat, am riscat… tot bani se numesc. Că s-au dus pe apa sâmbetei… asta este. Pierzi, câştigi, negustor te numeşti.

Eu bani am făcut şi îi voi putea face în continuare. Nu sunt un foarte bun gestionar al banilor, îmi plac foarte mult casele, cred că am o slăbiciune. Nu sunt atât de bogată cât mi-aş dori să fiu. Dacă ne raportăm la un profesor universitar, da, sunt un om bogat. Dacă ne raportăm la un primar de comună, sunt un om atât de sărac… încât după ce i-am vizitat casa şi mă întorc la mine, am impresia că am intrat în coteţul câinelui.”, a declarat Teo Trandafir în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

Sursă foto: Instagram