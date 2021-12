Ce spune Teo Trandafir despre cea de-a treia căsătorie. Vedeta Kanal D va îmbrăca rochia de mireasă? ”Daca Dumnezeu vrea, probabil se va întâmpla”

În cadrul unui interviu, Teo Trandafir a răspuns la una dintre întrebările care i-au fost adresate chiar și de către unii dintre urmăritori. Ce spune vedeta Kanal D despre cea de-a treia căsătorie? Va mai îmbrăca sau nu rochia de mireasă?

Teo Trandafir și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce își dorește de la anul 2022. Pe lângă sânătate atât pentru ea, cât și pentru persoanele dragi, vedeta Kanal D își dorește și liniște. În cadrul interviului pentru Click.ro, Teo Trandafir a mai mărturisit că vrea să treacă peste lucrurile care au nemulțumit-o în anii precedenți și să devină un om mai bun.

”Eu sunt un om care traiește iubind și din iubit, și îmi permit să sper că anul viitor îmi va aduce iubire liniștită și în pace. Am învățat în timp să nu judec anii, ci perioadele. Sunt doar perioade, consider că trecerea anului nu reprezintă, neapărat, o bornă kilometrică, nu putem așa. Am avut în 2021 perioade frumoase și mai puțin frumoase, ca toată lumea. În 2022 îmi doresc să fie liniște în capul meu, să înțeleg, să iert, să trec peste lucrurile care m-au nemulțumit în anii precedenți, sunt anumite lucruri care, desigur, s-au acumulat. Îmi doresc să devin un om mai bun”, a mărturisit prezentatoarea TV.

De asemenea, Teo Trandafir a fost întrebată dacă mai crede în căsătorie și dacă va mai îmbrăca rochia de mireasă: ”În ecuația asta mai intervine și Dumnezeu. Nu pot să văd lucruri care nu se vor întâmpla, ca după aceea să fiu dezamăgită. Daca Dumnezeu vrea, probabil se va întâmpla”.

Ce spunea Teo Trandafir despre relația cu fiica ei, Maia

În cadrul unei emisiuni, Teo Trandafir a vorbit despre cel mai frumos om din viața ei, și anume fiica sa, Maia, pe care a adoptat-o în urmă cu 18 ani. Vedeta Kanal D a mărturisit că nu și-a dorit niciodată un copil, însă, odată cu venirea în viața ei a fetiței, totul s-a schimbat! Relația dintre cele două este foarte frumoasă, închegată, fiind bazată pe sinceritate și încredere. Venirea fetiței în viața prezentatoarei TV a făcut-o să se schimbe enorm.

Atunci când Teo Trandafir a adoptat-o pe fiica sa, își căuta un scop în viață. În calea ei ieșise o femeie însărcinată în opt luni și jumătate, dar care nu putea să păstreze copilul. Atunci, prezentatoarea TV a spus că o adoptă ea.

”Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia. Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii. Ce să fac cu copil? Eu nu sunt în stare să am grijă de mine. Abia mă descurc cu programul meu, abia mă descurc cu ale mele. «La 36 de ani… ce îți mai trebuie copil? Nu ești făcută să fii mamă, gata.» Am împachetat-o și aia a fost. Maia a venit, a picat din cer”, a mărtursit prezentatoarea TV.

