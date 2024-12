Teo Trandafir, mărturisiri neașteptate despre 2024 și dorințele pentru 2025: „Îmi place să-L amuz pe Dumnezeu”

Teo Trandafir, invitata specială din cea mai nouă ediție CANCAN EXCLUSIV, a vorbit despre anul 2024, dar și despre așteptările pe care le are pentru anul ce urmează. Mai mult, vedeta de la Kanal D a mărturisit ce și-ar dori să schimbe la ea, dar nu prea reușește. La asta nu te așteptai!

Teo Trandafir și-a deschis sufletul într-un interviu de colecție pentru CANCAN EXCLUSIV. Cu toții, la final de an, ne facem o retrospectivă asupra lucrurilor bune și rele care s-au întâmplat, trăgând concluzii și învățând din experiențe. De asemenea, începutul unui nou an vine întotdeauna cu o listă de dorințe, planuri și speranțe pentru un viitor mai bun, iar celebra prezentatoare TV a dezbătut aceste două subiecte și a făcut mărturisiri neașteptate.

Anul 2024 a fost unul de vis pentru Teo Trandafir, așa cum a dezvăluit într-un interviu sincer pentru CANCAN EXCLUSIV. Cu umorul și introspecția care o caracterizează, vedeta a povestit cum a trăit ultimele 12 luni și ce înseamnă pentru ea viitorul. Mai mult, aceasta a mărturisit ce ar trebui să schimbe la ea, dar nu prea reușește.

Teo Trandafir: Vis. Vis. A fost un an bun. În cea mai mare parte, când n-am fost speriată de bombele bombelor. Dar toți am fost. Restul a fost ok. Să vedem acum. Știi că vine 2025….

Întrebată ce ar schimba la anul care se încheie, răspunsul său a fost surprinzător. Teo a explicat că, deși se simte tânără în interior, timpul îi amintește că trebuie să fie mai conștientă de realitate.

Când vine vorba de anul 2025, Teo Trandafir nu își face planuri grandioase și nici nu stabilește rezoluții. Cu o atitudine plină de credință și înțelepciune, vedeta își pune încrederea în voința divină. De asemenea, prezentatoarea de la Kanal D a subliniat că preferă să trăiască cu umor și să accepte surprizele vieții.

CANCAN: Ce-ți dorești de la 2025?

Teo Trandafir: Eu când mă rog, zic așa: Doamne, Tu care m-ai făcut și care mă știi mai bine decât oricine pe lumea asta, nu-mi da ce-ți cer, ci ce crezi Tu că-i bun pentru mine. E atât de simplu. Să stau să fac rezoluții, proiecții…

Știi că era cântecul ăla lui Robbie Williams? I sit and talk to God. He just laughs at my plans.

Eu stau și vorbesc cu Dumnezeu și El râde la planurile mele. Îmi place să-L amuz pe Dumnezeu, dar nu întotdeauna cu aceeași poantă.