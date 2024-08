Terasa din Vama Veche care a servit aproape oase în loc de pește: ”Nu e mult, dar măcar e scump”

Este vară, sezon estival, iar românii au luat cu asalt litoralul românesc. La fel a făcut și un turist, care a decis să își petreacă zilele de concediu în Vama Veche. Însă, acesta a fost dezamăgit de experiența de pe litoralul românesc, după ce a servit o masă la cherhanaua din stațiune. Și-a dorit să mănânce un paște la grătar, însă ce a primit în farfurie l-a lăsat fără cuvinte.

Un turist ce a ajuns în Vama Veche a avut parte de o experiență cât se poate de neplăcută. Pentru că se afla la malul mării, bărbatul și-a dorit să mănânce un pește la grătar, așa că a mers la cherhanaua din stațiune pentru a-și satisface pofta. A comandat peștele, însă atunci când mâncarea i-a fost adusă a avut un șoc. Ce a găsit în farfurie?

„Nu e mult, dar măcar e scump”

Așa cum spuneam, un turist a vrut să mănânce un pește la cherhanaua din Vama Veche, însă a fost profund dezamăgit. Bărbatul a fost surprins să primească în farfurie mai mult oase, din ceea ce părea a fi un pește care deja fusese mâncat de altcineva.

Mai exact, deși a plătit un preț destul de piperat, turistul a primit un pește destul de mic, din care se vedeau mai mult oasele. De asemenea, preparatul arăta atât de rău încât părea că deja a fost mâncat de către cineva, iar resturile au fost reintroduse în circuit.

Ei bine, dezamăgit de experiență, dar și făcând haz de necaz, turistul a postat „minunatul” preparat în mediul online, iar fotografia a însoțit-o de un comentariu grăitor. „It ain`t much, but at least it`s expensive” – „Nu e mult, dar măcar e scump”, a spus turistul dezamăgit.

Cherhanaua din Vama Veche nu pare să fie cel mai bun loc unde să servești masa, mai ales dacă ne luăm după recenziile de pe site-urile de profil. Se pare că mai mulți turiști au fost dezamăgiți de preparatele de aici, dar și de prețurile practicate.

„Cel mai rău loc din Vama Veche. Apă de la robinet, mâncare rece și nu poți plăti cu cardul! E ca o bodegă, să fiu sincer…”, se arată în recenzia unui client. „Cel mai lent serviciu pe care l-am întâlnit, chiar și când nu sunt mulți clienți. Angajați lipsiți de respect. Doar să fii masochist”, spune un alt client. „Destul de dezamăgit de experiență. Varietatea meniului era sărăcăcioasă, porțiile erau foarte mici pentru prețul lor, ospătarii erau cam reci, doar unul zâmbea și era prietenos. Mâncarea a fost reîncălzită, gătită în prea mult ulei. Dezamăgit! Nu recomand”, este de părere un alt turist.

