Teribil! Ce a ajuns să facă mama biologică a fetiței pe care Luminița Anghel a vrut să o adopte: “O să i-o dau pe Măriuca înapoi”

Mama biologică a fetiței pe care Luminița Anghel a vrut să o adopte a ajuns într-o situație teribilă. Angelica Constantin își trăiește zile bune din viață acoperându-și fața cu o eșarfă, astfel încât să nu poată fi recunoscută. Ea a acceptat să vorbească despre Măriuca, dar și despre decizia incredibilă pe care a luat-o după mult timp de când s-a stins războiul pe care l-a purtat cu cunoscuta artistă de muzică pop.

În cadrul unui interviu surpriză, Angelica Constantin i-a cerut public scuze Luminiței Anghel, căreia i-a luat fetița pe care cântăreața și-a dorit să o înfieze. Mama biologică a Măriucăi reușește să supraviețuiască cerșind într-un cimitir din București. Ori de câte ori merge să primească pomană ea își ascunde fața sub o eșarfă. Când a fost recunoscută de un jurnalist, ea nu a negat cine este: “Așa este, m-ați recunoscut, eu nu vreau să mă cunoască lumea, de aceea mă acopăr!”.

Angelica Constantin i-a transmis multe gânduri frumoase artistei Luminița Anghel și fiului ei cel mic, Filip. Despre David însă, nu a avut cuvinte plăcute.

“Am făcut cea mai mare greșeală că am luat fetița de la Luminița Anghel. Doamna Luminița Anghel, vă rog să mă iertați! Mi-ați iubit fata și îmi pare rău că am luat-o de la dumneavoastră! Am luat-o din răzbunare, din furie, din cauza presiunii lumii. Nu am vrut bani de la dumneavoastră! Să vă trăiască copilașul, Filip!

David? David este un…. Nu pot să îl sufăr. Și din cauza lui am luat-o pe Măriuca! Am auzit că îi spunea că nu îi va lua locul niciodată în inima Luminiței și o numea țigancă! Nu pot să îl sufăr pe David! Trebuie să îl aruncați pe străzi!”, a declarat Angelica Constantin, relatează wowbiz.ro.

În prezent, Măriuca, fetița pe care Luminița Anghel a vrut să o adopte are 12 ani și este foarte deșteaptă, știe deja patru limbi străine. Mai mult, adolescenta o iubește enorm pe cântăreață și i-a recunoscut mamei sale naturale că este încă supărată că a luat-o de lângă vedetă… consideră că ar fi avut altă viață și ar fi urcat pe scena muzicii mai repede.

“Într-un centru de plasament. O văd de două ori pe lună, draga de ea. Are 12 ani și vorbește 4 limbi străine. E un copil bun, frumos și deștept. Da! Întreabă (n.r.: răspunsul oferit la întrebarea: «Măriuca întreabă de Luminița Anghel?»)! Și o iubește și acum și îmi pare bine! Îmi spune: Mami, sunt puțin supărată pe ține. Dacă mă lăsai la Luminița Anghel ajungeam o vedetă și o artistă, pentru că eu vreau să fiu artistă. Rău ai făcut că nu m-ai lăsat!”, a mai povestit Angelica Constantin, conform sursei citată mai sus.

Cândva era dușmanul Luminiței Anghel, dar acum Angelica Constantin își dorește să se transforme într-un înger pentru cântăreață. Și asta pentru că încearcă să facă tot ce îi stă în puteri pentru ca Măriuca să fie înfiată de cunoscuta artistă de muzică pop. “Eu țin morțiș să i-o dau și știu că am să pot să i-o dau! O să i-o dau pur și simplu, pt că ea nu vrea să se ducă la tatăl ei de origine turcă, așa că i-o voi da Luminiței, că a crescut-o. Doamna Luminița, să știți că Măriuca va iubește și acum! Aveți cuvântul meu de onoare! Jur pe sufletul meu!”, a mai spus femeia cu ochii în lacrimi.