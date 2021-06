Terifiant! Ce a observat o femeie într-o fotografie de grup. Detaliul a făcut-o să stea trează nopți întregi

O femeie nu a mai putut să doarmă nopți întregi după ce văzut o prezență ciudat în fotografia pe care a făcut-o. Este convinsă că blocul în care stă este bântuit, iar acum orice zgomot i se pare suspicios.

Liniștea Rebeccăi Glassborow a fost spulberată definitiv, după o petrecere în apartamentul vecinilor. Tânără a postat pe rețelele de socializare întreaga întâmplare și a explicat de ce acum crede în fantome. Totul a pornit de la o fotografie, făcută în apartamentul de sub ea.

Femeia a povestit că se afla în vizită la vecinii ei alături de câțiva prieteni. Cu toții au decis să facă o fotografie pentru a imortaliza momentul, însă au regretat imediat. În spatele lor, în fotografie, se poate observa o prezență stranie, o siluetă fantomatică a unei femei.

Speriați de ce au văzut în fotografie toți cei prezenți au încercat să găsească o explicație, un obiect care a fi putut crea acea formă, însă nu au găsit nimic.

Nu a mai dormit nopți întregi

Acum, femeia este convins că prezența stranie era o fantoma, mai ales după ce a aflat că o femei fusese ucisă în baia acelui apartament. Întâmplarea a terifiat-o, iar de atunci multe nopți a stat trează, trăind cu impresia că cineva o urmărește și auzind tot felul de zgomote ciudate. Chiar dacă presupusa fantomă se află în apartamentul de sub ea, femeia nu poate ignora acest lucru și trăiește cu teamă.

„Am fost cu toții cam înspăimântați și ne-am uitat prin cameră ce ar fi putut crea foram aceea. Nu era literalmente nimic în jurul nostru și a apărut doar în fotografii – a fost cu adevărat ciudat. Vecina mea care locuiește în acest apartament spune: ar trebui să te temi mai mult de cei vii decât de cei morți, dar eu nu pot să îmi scot din cap ce am văzut.

Multe nopți, în timp ce stăteam în pat, simțeam niște figuri întunecate ce se află în apartament și intră în dormitor – mintea îmi joacă puți feste, nu am mai putut să dorm. De la acea fotografie cred că clădirea este bântuită – Am auzit niște zgomote ocazional și am încercat să îmi spun că sunt doar vecinii, dar nu sunt așa de sigură”, a spus femeia.

(VEZI ȘI : FOTO | O FEMEIE, TERIFIATĂ DUPĂ CE DESCOPERIT MAI MULTE PUNCTE PE SUPRAFEȚELE DIN CASĂ)

Sursa foto: Kennedy News and Media