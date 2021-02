Imagini ireale! Ce s-a văzut pe camera de supraveghere din camera unui bebeluș îți va face pielea de găină: micuțul a fost smucit din pat de o forță supranaturală

De fiecare dată când apar imagini terifiante, oamenii sunt îngroziți. Dacă la noi în țară subiectele legate de demoni și fantome încă sunt considerate tabu, în alte state, experiențele supranaturale pe care le trăiesc unele persoane sunt de ordinul normalului.

Un tătic tânăr a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online o experiență cel puțin horror. Josh a postat pe TikTok un filmuleț în care fetița lui este pur și simplu smucită de picior din pătuțul în care se află și pretinde că în dormitorul copilului se înregistrează activitate paranormală, notează mirror.co.uk.

Internauții au fost destul de sceptici la vederea imaginilor, chiar dacă micuța este pur și simplu trasă sub pătuț de o forță invizibilă.

Imaginile pot fi văzute AICI.

Activitate paranormală în camera copilului?

Totul începe la ora 23:37, atunci când, pe camera de supraveghere din încăperea în care se afla copilul său, Josh sesizează ceva terifiant. În timp ce fetița lui se juca liniștită cu jucăriile, este trasă de picior de o forță invizibilă și aruncată sub pat.

Cu toate acestea, soția lui Josh este de părere că micuța s-a târât sub pat și nicidecum nu a fost trasă de picior, așa cum se vede pe înregistrarea video. De când a postat videoclipul cu pricina pe TikTok, acesta a adunat nu mai puțin de 8 milioane de vizualizări, iar mediul online a fost împărțit în două.

Internauții au punctat faptul că fetița s-a dus sub pat de una singură, după jucării și sub nicio formă nu există ceva supranatural care ar fi putut să o tragă sub pat. Imaginile controversate au devenit virale, iar Josh a continuat să-și susțină punctul de vedere: tânărul tătic este de părere că în dormitorul fetiței sale, așa cum v-am spus mai sus, se înregistrează activitate paranormală.

Cei care sunt de părere cu el au fost terifiați la vederea imaginilor, mai ales că micuța începe să plângă și este vizibil speriată de cele întâmplate.