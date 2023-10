Test de inteligență doar pentru genii | Ce număr urmează în seria: 101,111,1011,1101?

Acesta este, fără doar și poate, unul dintre cele mai dificile teste IQ pentru genii prezentate în această secțiune. Asta deoarece cu greu poate fi găsită o legătură între cei 4 termeni din serie, legătură necesară pentru a-l afla pe cel de-al cincilea. Însă vă asigurăm că nimic nu este la întâmplare și legătura există! Ce număr urmează în seria: 101,111,1011,1101?

Testele de inteligență sunt adesea utilizate de specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unei persoane. În zilele noastre, multe astfel de teste sunt disponibile online, sub formă de șiruri de numere, iluzii oprite, teste cu chibrituri sau imagini amuzante.

Ce număr urmează în seria: 101,111,1011,1101?

REZOLVARE: Se poate observa că toate aceste 4 numere sunt formate doar din cifre de 0 și 1. Adică, sunt scrise în baza 2. Să le transformăm în baza decimală: 101 = 5 111 = 7 1011 = 11 1101 = 13 Și astfel obținem 4 numere prime. Și nu doar prime, dar chiar prime consecutive. Iar următorul număr prim, după 13, este 17. Drept urmare, următorul termen din seria noastră este, de fapt, 17 transformat din bază 10 în bază binară. Adică: 17 = 16+1 = 10001.

Privind această ecuație de gradul I – pe cat de scurtă, pe atât de „controversată” – am fi tentați să spunem clasicul „nu se poate”. Așa este, în N (mulțimea numerelor naturale) – nu se poate. Dar haideți să facem să se poată!

Dacă am scădea „x” din ecuație, am obține 0=1, ceea ce nu este bine. Așadar, singura posibilitate pentru a nu obține această aberație matematică (0=1) este să NU se poată scădea „x”. Și care este singurul număr care NU poate fi scăzut?! Infinit! Deci, da, x = infinit. Soluție care, de altfel, verifică ecuația: infinit = infinit + 1.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii: