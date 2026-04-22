Test de inteligență | Nu toate numerele din imagine sunt 23. Găsiți-l pe singurul diferit, în maximum 5 secunde!

De: Alina Drăgan 22/04/2026 | 16:26
Este miercuri și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de perspicacitate destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea prezentată și să identifici singurul număr diferit. Testul nu este unul ușor, iar puțini sunt cei care găsesc răspunsul corect în doar câteva secunde.

Iluziile optice sau testele de inteligență îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor IQ, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Nu toate numerele din imagine sunt 23

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face, trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea și să identifici singurul număr diferit. Și timpul în care ai rezolvat testul este destul de relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul o să oferim un indiciu și spunem că atenția ar trebui să se concerteze în partea din dreapta a imaginii.

Dacă nici până acum nu ați reușit să identificați singurul număr diferit o să deslușim misterul și spunem că este vorba despre numărul 32, care stă ascunsă în zona din dreapta a imaginii. Găsiți răspunsul corect evidențiat și în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pare valoroasă, dar îți poate crea probleme serioase. Bancnota pe care mulți nu o mai acceptă
Pare valoroasă, dar îți poate crea probleme serioase. Bancnota pe care mulți nu o mai acceptă
Cod galben de ninsori în România. Care sunt zonele vizate
Cod galben de ninsori în România. Care sunt zonele vizate
Cine este Alin Alexuc Ciurariu, coechipierul lui Gabi Torje la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Cine este Alin Alexuc Ciurariu, coechipierul lui Gabi Torje la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Ce moștenire a putut primit o badantă, de la pensionara de 93 de ani pe care o îngrijise în Italia. ...
Ce moștenire a putut primit o badantă, de la pensionara de 93 de ani pe care o îngrijise în Italia. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte
BANC | Soțul ajunge târziu acasă. Soția, în pat: „Unde ai fost?”
BANC | Soțul ajunge târziu acasă. Soția, în pat: „Unde ai fost?”
Care este micul-dejun perfect, potrivit dr. Mihaela Bilic: Cele 3 alimente care trebuie consumate dimineața
Care este micul-dejun perfect, potrivit dr. Mihaela Bilic: Cele 3 alimente care trebuie consumate dimineața
Vezi toate știrile