Test de logică | Care dintre cele 24 de girafe este diferită de celelalte 23?

CANCAN.RO își provoacă astăzi cititorii la un test de logică inedit. Tot ce trebuie să faceți este să găsiți singura girafă din imagine care este diferită de celelalte 23. Uită-te cu atenție și descoperă rezultatul corect!

Testele de logică au devenit din ce în ce mai populare în rândul oamenilor care doresc să își testeze cunoștințele și atenția. Printre cele mai populare se numără testele în care trebuie să găsești diferențele, precum este și cel de astăzi.

Care este girafa diferită din această imagine

Vă atenționăm de pe acum că foarte puține persoane au reușit să descopere în timp util care este girafa ce se diferențiază de toate celelalte, deoarece răspunsul nu este chiar atât de ușor de descoperit. Veți avea nevoie de o gândire neconvențională, de un spirit intuitiv foarte bine dezvoltat și de o atenție la detalii foarte mare.

În imaginea de mai sus poți patru rânduri cu câte șase capete de girafă, adică 24 de elemente în total. Totuși, o singură girafă este diferită de toate celelalte, fiind destul de greu de descoperit care este detaliul care o scoate din context. Pentru a descoperi în timp util rezolvarea testului de logică și atenție, încercați să vizualizați fiecare element în parte de la stânga, la dreapta și de sus în jos.

Ai găsit rezolvarea? Dacă răspunsul este „Da”, atunci cu siguranță te afli printre puținii oameni care au putut depista micile detalii care fac una dintre girafe diferite de toate celelalte. În cazul în care răspunsul este unul negativ, va trebui să fii atent la rezolvarea pe care o vom prezenta în continuare și să mai încerci și data viitoare.

REZOLVARE

În imagine, majoritatea girafelor au același număr de pete pe față, însă una singură are câteva în plus. Pe cel de-al patrulea rând, a treia poziție, se află girafa care în loc de două pete, are șase.

