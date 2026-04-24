Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 – 5 = 6, mutând un singur băț

De: Elisa Tîrgovățu 24/04/2026 | 08:08
CANCAN.RO ți-a pregătit o provocare perfectă pentru a-ți pune mintea la treabă. Chiar dacă weekendul bate la ușă, creierul trebuie să rămână în formă. Prin urmare, îți propunem un exercițiu simplu, dar ingenios. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a găsi soluția corectă. Crezi că reușești să-l rezolvi? Hai să vedem!

În psihologie, evaluarea inteligenței se realizează prin diverse teste specifice sau prin combinații ale acestora, menite să ofere o imagine cât mai clară asupra capacităților cognitive ale unei persoane. În general, rezultatele sunt încadrate în trei niveluri principale: sub medie, mediu și peste medie.

Astfel de exerciții nu sunt doar instrumente de analiză, ci și metode utile de stimulare a gândirii, fiind considerate de specialiști benefice mai ales pentru dezvoltarea intelectuală a copiilor.

Test de IQ cu chibrituri

Provocarea de astăzi este puțin mai dificilă și îți va pune la încercare atenția și capacitatea de concentrare. În mod obișnuit, astfel de teste sunt folosite de psihologi și specialiști pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Cei care reușesc să găsească soluția sunt adesea apreciați pentru perspicacitatea lor și considerați a avea o gândire peste medie.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația, trebuie să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 4 (astfel încât să devină 11). Prin urmare, ecuația corectă devine 11-5=6.

Scopul testelor de inteligență

Un test de inteligență clasic presupune rezolvarea unor sarcini diverse, concepute pentru a evalua mai multe tipuri de abilități cognitive. Printre acestea se numără orientarea spațială, memoria de scurtă durată, competențele matematice și capacitatea de analiză.

În cazul adulților, astfel de teste sunt adesea folosite pentru orientare profesională sau pentru a stabili compatibilitatea cu un anumit rol sau domeniu de activitate.

În general, testele de IQ nu măsoară totalitatea cunoștințelor acumulate de-a lungul vieții, ci mai degrabă capacitatea unei persoane de a învăța, de a reține informații și de a le utiliza eficient. Există o varietate foarte mare de astfel de teste, peste 200 de tipuri fiind identificate într-un studiu realizat în 2017.

Deși toate urmăresc evaluarea inteligenței, ele diferă prin metodele folosite și prin tipurile de abilități cognitive pe care le pun în prim-plan.

