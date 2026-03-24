CANCAN.RO te provoacă să rezolvi acest test de inteligență cu chibrituri. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta recultatul ecuației 3 + 9 = 5. Crezi că te descurci? Dacă da, spor la treabă!

Testele de inteligență sunt mici provocări menite să te facă să gândești în moduri diferite. La prima vedere pot părea ușoare, dar de obicei ascund o întorsătură de situație.Rezolvarea lor este ca un antrenament bun pentru creier și te ajută să-ți îmbunătățești concentrarea și abilitățile de rezolvare a problemelor.

Testele IQ sunt de toate formele și dimensiunile, fie că este vorba de o ghicitoare, un puzzle cu numere sau o întrebare; este o metodă perfectă nu numai pentru a-ți provoca mintea, ci și pentru a te distra în acest proces.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 9 = 5

Astăzi îți prezentăm un test de inteligență care i-a pus pe majoritatea în încurcătură, în care trebuie să corectezi ecuația de mai jos făcând o ușoară modificare. Ecuația prezentată în imaginea de mai jos a fost construită folosind bețe de chibrit. Trebuie să muți doar un singur băț de chibrit pentru ca ecuația să fie corectă. Poți să o rezolvi?

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 3 + 9 = 5 trebuie să muți un băț de chibrit vertical de la crifra 9 (astfel încât să devină 3) și să îl muți la cifra 5 (astfel încât să devină 6). Prin urmare, ecuația corectă devine 3 + 3 = 6.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adevcarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

