Test psihologic | Ce vezi în această imagine? Răspunsul îți va spune dacă ești sau nu un pervers!

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un test psihologic prin care să afli dacă ești sau nu pervers. Tot ce ai de făcut este să privești imaginea și să spui ce vezi.

Testul psihologic de astăzi este o iluzie optică specială. Aceasta are proprietatea de a scoate la iveală diferența clară dintre mințile cuminți și cele „murdare”. Imaginea le-a dat bătăi oamenilor de mai bine de trei decenii.

Iluziile optice sunt create prin alăturarea de imagini care dau un efect de „completare”. Acest test psihologic se bazează pe o iluzie de tip cognitiv. Rolul său este de a scoate la iveală o percepție profundă a gândirii, de a scoate din subconștientul uman adevăruri neștiute despre privitor.

„Message d’Amour des Dauphins” – tradus în engleză în „Message of Love From The Dolphins” – a fost desenat de artistul elvețian Sandro del-Prete în 1987 și de atunci dezvăluie înclinațiile sexuale ale spectatorilor. (VEZI ȘI: Test psihologic viral | Ce vezi prima dată în poza asta? Răspunsul îți va spune ce detești cel mai mult la partenerul tău de viață)

Ce spune testul psihologic despre tine. Ești pervers sau cuminte?

Iluzia optică arată un borcan cu o imagine. În funcție de ceea ce ai văzut prima dată, ești pervers sau cuminte. Dacă ai văzut un cuplu într-o îmbrățișare vulgară, cu o femeie goală prinsă de un bărbat din spate, ești pervers. În cazul în care ai văzut șapte delfini înotând în imaginea de pe borcan, ești cuminte și ai o minte inocentă.

O persoană perversă nu este același lucru cu o persoană obsedată de plăcerile carnale, ci doar cu o atracție deosebit de mare față de intimitate. Poți să fii chiar un romantic, nu neapărat un pervers, dacă ai văzut cuplul din imagine. De asemenea, o altă variantă de interpretare ar fi aceea că ești îndrăgostit. (CITEȘTE ȘI: Test psihologic: Ești sau nu o persoană romantică? | Ce vezi prima dată în poza aceasta?)