Testamentul lui Adrian Kreiner a încins spiritele! Fiica și iubita milionarului ucis, război pe ceasuri Audemars Piguet, Chopard și kilograme de argint

Testamentul lui Adrian Kreiner a încins spiritele! Fiica și iubita milionarului ucis, război pe ceasuri Audemars Piguet, Chopard și kilograme de argint
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Războiul pentru averea lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în propria casă din Sibiu, este departe de a se fi încheiat! De ceastă dată, fiica afaceristului a ieșit învingătoare dintr-o bătălie cu Adriana Viliginschi, fosta iubită a tatălui său, aflată în prezent după gratii. La mijloc, o adevărată comoară: ceasuri Audemars Piguet, Chopard, CVSTOS și sute de monede de colecție, toate evaluate la aproape 100.000 de euro. Deși Adriana Viliginschi a moștenit vila milionarului, judecătorii au decis că bunurile de lux trebuie să ajungă la fiica acestuia. CANCAN.RO are detaliile exclusive!

Moartea lui Adrian Kreiner a lăsat în urmă nu doar un dosar penal cutremurător, ci și o avere pentru care se duc adevărate bătălii în instanță. Iar cel mai recent episod vine cu o răsturnare de situație pentru Adriana Viliginschi, femeia care i-a fost alături milionarului și care a beneficiat de testamentul acestuia.

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Deși prin testament i-au revenit vila în care locuia și acțiuni la unele dintre firmele afaceristului, lucrurile s-au complicat atunci când a venit vorba despre obiectele de valoare aflate în locuință. Fiica lui Kreiner a revendicat colecțiile de ceasuri și monede, susținând că acestea au aparținut tatălui său și că, în calitate de moștenitoare legală, ei ar trebui să îi revină.

Totul a pornit de la perchezițiile efectuate în februarie 2026 la locuința Adrianei Viliginschi. Anchetatorii au ridicat atunci o colecție impresionantă de obiecte de valoare: sute de monede, ceasuri de marcă, dar și un colier valoros.

Printre piesele inventariate se numără ceasuri Audemars Piguet, Chopard și CVSTOS, dar și un model Datejust, alături de colecții numismatice. Numai monedele descrise în două dintre loturile ridicate cântăreau, împreună, peste șapte kilograme, fiind din argint.

În urma evaluării realizate în iunie 2026, valoarea totală estimată a ceasurilor și monedelor din aur și argint a ajuns la aproape 100.000 de euro.

Iubita milionarului a moștenit vila, dar nu și tot ce se afla în ea

Procurorii au pus sechestru pe bunuri în cadrul dosarului penal în care Adriana Viliginschi este trimisă în judecată pentru complicitate morală la omor calificat. Măsura fusese instituită pentru garantarea unor eventuale despăgubiri și cheltuieli judiciare, până la concurența sumei de 800.000 de euro.

Numai că atât Adriana Viliginschi, cât și fiica lui Adrian Kreiner au cerut restituirea obiectelor. Iar judecătorii au trebuit să lămurească o întrebare esențială: cui îi aparțin, de fapt, bunurile?

Noi detalii în cazul uciderii lui Adrian Kreiner

Adriana Viliginschi a fost logodnica lui Adrian Kreiner.

În încercarea de a recupera obiectele de valoare, Adriana Viliginschi a invocat inclusiv faptul că locuința în care fuseseră găsite îi aparține în baza testamentului lăsat de Adrian Kreiner.

De cealaltă parte, fiica milionarului a prezentat certificatul de moștenitor și a susținut că testamentul îi acordase Adrianei drepturi asupra unor bunuri ”precis determinate”, nu asupra întregii averi mobiliare a tatălui său.

Judecătorii au analizat inclusiv facturile de achiziție pentru ceasuri și monede, precum și dovezi ale unor transferuri bancare efectuate de Adrian Kreiner. Iar concluzia instanței a fost că există indicii puternice că bunurile proveneau din averea milionarului și că fiica lui este persoana îndreptățită să le primească.

„La acest moment există o puternică aparenţă că bunurile enumerate mai sus fac parte din masa succesorală a defunctului Kreiner Adrian şi potrivit dispoziţiilor testamentare, s-ar cuveni numitei Kreiner Vanessa.”

Mai mult, instanța a apreciat că milionarul cumpărase astfel de obiecte inclusiv ca investiție, pentru a-și păstra o parte din avere în bunuri de valoare.

În această poveste apare și un personaj neașteptat, mai exact bărbatul care a devenit concubinul Adrianei Viliginschi din aprilie 2024.

Acesta a susținut că o parte dintre ceasuri și monede îi aparțineau și că anchetatorii le-au ridicat pe nedrept. Mai mult, din documentele judiciare rezultă că bunurile respective nu se mai aflau în locuință la momentul unei verificări ulterioare, iar polițiștii l-au contactat pe bărbat și i-au cerut să le aducă înapoi.

El a contestat măsura luată de procurori, susținând că obiectele erau proprietatea sa și că simplul fapt că locuia împreună cu Adriana Viliginschi nu însemna că toate bunurile din casă îi aparțineau acesteia. Ulterior, bărbatul și-a retras cererea de restituire a bunurilor, situație de care judecătorii au ținut cont.

Facturi controversate și o anchetă separată pentru falsuri

Un alt detaliu interesant din acest dosar privește documentele depuse pentru a demonstra proprietatea asupra colecției.

Anchetatorii au identificat facturi emise pe numele lui Adrian Kreiner, dar și înscrisuri pe numele Adrianei Viliginschi. Judecătorii au decis însă să acorde prioritate, în această etapă, documentelor care indicau că milionarul cumpărase bunurile.

Și asta nu e tot! Din hotărâre rezultă că există și un dosar separat în care urmează să fie clarificate suspiciuni privind falsuri în înscrisuri și uz de fals.

„La acest moment, se va da prevalenţă înscrisurilor emise pe numele defunctului Kreiner […], urmând ca în cadrul dosarului privind infracţiuni de fals şi uz de fals să se clarifice situaţia celorlalte înscrisuri.”

Pe 2 octombrie 2026, Tribunalul Hunedoara a pronunțat o hotărâre favorabilă fiicei milionarului. Instanța a dispus ridicarea sechestrului instituit asupra bunurilor și restituirea acestora către fiica lui Adrian Kreiner. În schimb, cererea Adrianei Viliginschi a fost respinsă.

„Admite cererea formulată de petenta Kreiner Vanessa. În baza art. 255 Cod procedură penală, restituie către petentă bunurile mobile indicate în ordonanţa nr. 185/##/P/2025 din data de 15.06.2026 […]. Respinge cererea de restituire a bunurilor, formulată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia”

Există însă și o condiție: fiica afaceristului trebuie să păstreze obiectele până la pronunțarea unei soluții definitive în procesul penal.

Nu este, de altfel, prima bătălie câștigată de fiica milionarului pentru bunurile acestuia. Într-un dosar anterior, soluționat în noiembrie 2025, instanța dispusese restituirea către aceasta a altor 16 ceasuri care îi aparținuseră lui Adrian Kreiner.

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