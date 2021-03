Theo Rose a ajuns pe mâinile medicilor: „Chestia asta m-a făcut să fiu un pic instabilă emoțional”

CITEȘTE ȘI THEO ROSE, RECUNOSCĂTOARE PENTRU SUSȚINEREA PRIMITĂ DIN PARTEA LUI CONNECT-R: „CONTEAZĂ MULT PENTRU UNA CA MINE …”

Theo Rose: „Nu mai știam în ce direcție să merg”

De asemenea, artista a dezvăluit că pierderea bunicilor a coincis și cu încheierea colaborării dintre ea și echipa de producție, care a ajutat-o la începutul carierei. Acest lucru a făcut-o pe Theo Rose să-și pună câteva întrebări și să caute răspunsurile la specialiști. Astfel a ajuns pe mâinile doctorilor, care au reușit să o liniștească și să o trateze.

„Eram nesigură pe mine. Nu mai știam în ce direcție să merg. Nu am pățit în viața mea să simt să fug din preajma unor oameni. Înainte de fiecare concert vomitam. Îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert. Nu puteam să mă controlez efectiv, mi-era frică să cânt pe scenă.

Am mers din doctor în doctor. Am ajuns la un doctor generalist, i-am explicat situația așa pe scurt și am zis că eu cred că o iau cu capul. Nu a mai durat mult și am încheiat colaborarea și vă spun cinstit că eu nu am mai făcut niciun atac de panică.”, a mai povestit artista.

VEZI ȘI SORA LUI THEO ROSE, DEZVĂLUIRI DESPRE DIVORȚ: „AM REALIZAT CĂ NU MAI PUTEAM”