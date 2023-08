Theo Rose a cedat, după ce familia i s-a mărit: „Oare aşa va fi viaţa mea în continuare?”

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor de când au devenit părinții micuțului Sasha-Ioan. Artista a revenit ușor la activitățile profesionale, la ceva timp după ce l-a născut pe fiul ei. Acum este nevoită să se împartă între familie și carieră, descurcându-se cu greu. Se pare că misiunea cântăreței se îngreunează, după ce a primit cadou un animal de companie.

Theo Rose a revenit în viața profesională, la ceva timp după ce a devenit mamă de băiat. Artista și Anghel Damian se împart între carieră, treburile casnice și viața de familie. Lucrurile nu sunt deloc ușoare, mai ales pentru cântăreața care s-a întors pe scenă, dar și la proiectele televizate. Concertele nu lipsesc din programul vedetei, care străbate țara-n lung și-n lat. Recent, Theo Rose s-a întors acasă, după o zi întreagă de muncă, și a avut parte de o surpriză. Ea a fost nevoită să se ocupe de Sasha, dar și de Sushi, animalul de companie primit în dar de la niște prieteni apropiați.

Cântăreața a devenit „mamă” și pentru un pui de pisică, pe care și l-a dorit enorm. Singura problemă este că acum se împarte între fiul ei și felină, iar orele de somn se împuținează, lucru care-i dă bătăi de cap. Theo s-a plâns pe internet de programul aglomerat pe care-l are și căruia abia îi face față.

„Am ajuns acasă la 4 și ceva de dimineață. I-am dat să mănânce lui Sasha. Sushi dormea pe Anghel, pe gâtul lui. M-am demachiat, m-am spălat, să mă pun la somn. M-am pus la somn, după o oră m-am trezit. Nu că plângea Sasha… că plângea Sushi! Am dus-o la litieră, am adus-o înapoi, a adormit din nou pe Anghel. După încă o oră, plângea iar Sushi, îi era foame. Oare așa va fi viața mea în continuare? O să mă trezească ăștia din oră în oră?! Că dacă fac cu schimbul așa, tu o oră, eu o oră, la fix…”, a spus Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose a primit cadou un pui de pisică

Artista este în culmea fericirii de când a primit un pui de pisică de la finii ei. I-a pus numele Sushi și speră că felina și fiul ei vor deveni prieteni buni. Zis și făcut! Deja vedeta i-a fotografiat pe cei doi, în ipostaze înduioșătoare, reușind să adune o mulțime de aprecieri din partea internauților.

„Am primit un cadou mai cu întârziere, nu sunteți pregătiți. Șobolanca asta este – cum credeți că i-am pus numele? – Sushi, ca să fie prietena lui Sasha. Finii mei s-au ocupat și mi-au făcut o surpriză, și eu când am văzut-o m-a luat cu leșin, de drag, nu de altceva. Tremura un pic, mi-a fost milă de ea, dar i-am zis că eu acum o s-o iubesc mult și ea acum a ajuns acasă la noi, de acum asta e casa ei. Pupă mama pe ea”, spunea artista, în mediul online.