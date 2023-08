Theo Rose, declarație de dragoste pentru Anghel Damian! Ce i-a transmis artista partenerului său: „Unul lângă altul în viață”

De ceva timp, Theo Rose și Anghel Damian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Recent, familia acestora s-a mărit cu încă un membru, iar cei doi au devenit părinți de băiat. Acum este rost de mare sărbătoare în casa cuplului. Două evenimente importante au avut loc, iar cu această ocazie, Theo Rose i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei, care a impresionat pe toată lumea.

Ieri, 8 august, Theo Rose și-a serbat ziua de naștere. Artista a fost răsfățată de cei apropiați și a primit numeroase cadouri și urări. Dacă ieri cântăreață a fost în centrul atenției, astăzi, 9 august, este rândul lui Anghel Damian. Regizorul împlinește 32 de ani și este sărbătoritul zilei.

Theo Rose nu a ratat momentul și cu această ocazie a ținut să îi facă o urare specială iubitului ei. Vedeta a publicat în mediul online primele fotografii de cuplu, pe care le-a însoțit de o declarație de dragoste. Atunci când au văzut imaginile, dar și mesajul lui Theo Rose, internauții s-au arătat impresionați, iar postarea artistei a primit numeroase aprecieri.

„Noi suntem 8 și 9.Unul lângă altul în viață și în sărbătoare. Mulțumim pentru urări și gânduri! La mulți ani, tati!”, a scris Theo Rose, în dreptul imaginilor cu ea și Anghel Damian.

Theo Rose, despre viața de mămică

În urmă cu doar câteva luni, Theo Rose devenea mămică pentru prima oară. Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Însă după naștere, Theo Rose nu a stat prea mult pe tușă și deja și-a reluat activitatea. Artista este implicată în mai multe proiecte, așa că petrece destul de mult timp pe platourile de filmare și din ce în ce mai puțin cu fiul ei.

Recent, Theo Rose le povestea internauților că numai ce încheiase o zi de 12 ore de filmare și se grăbea către casă, căci de dimineață trebuia să o ia de la capăt. Artista a mărturisit că nu petrece atât de mult timp pe cât și-ar dori cu fiul ei, însă are noroc că are ajutoare de încredere. De asemenea, și tatăl micuțului Sasha Ioan este destul de implicat, iar atunci când cântăreața are treabă Anghel Damian este cel care îl supraveghează pe băiețel.

„Sper că ați avut o duminică liniștită. Eu, de la 8 dimineața am filmat pentru Clanul la Penitenciarul Rahova. Abia acum am terminat. Au trecut, deci, 12 ore, a fost extraordinar. Și mi-a sărit și somnul fix acum când mă duc acasă. Dar e bine.

Când mă duc mai stau și eu cu băiatul meu. Și mâine e din nou zi de filmare, nu la (…), ci la (…). O să mă mai întâlnesc cu copilul meu când o avea 18 ani. La emisiunea aia unde cheamă părinții ăia care sunt plecați în străinătate”, declara Theo Rose.

