Theo Rose a dat cărțile pe față! Cine a fost prima sa iubire. Nu, nu este vorba despre Alex Leonte

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Nu doar prin talentul său a reușit să se facă iubită de fani ci și datorită sincerității de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Cântăreața nu s-a ferit să vorbească despre schimbările prin care a trecut, fie că a fost vorba de carieră sau de viața personală. În cadrul unui interviu, vedeta a dat detalii despre relațiile pe care le-a avut. Atunci a vorbit despre marea sa dragoste. Și nu, nu se referea la Alex Leonte.

Theo Rose și-a deschis sufletul și a făcut în cadrul unui interviu dezvăluiri mai puțin știute despre trecutul său. Artista a vorbit în cadrul unui podcast despre prima sa dragoste. Relația lor a avut loc pe vremea când frumoasa șatenă avea doar 18 ani. Se pare că, inițial, aceasta nu i-a dat nicio șansă băiatului până când s-a îndrăgostit lulea.

CITEȘTE ȘI: VIDEO | THEO ROSE A DAT LOVITURA! CE OFERTĂ DE NEREFUZAT A PRIMIT VEDETA PRO TV: „ABIA AȘTEPT”

Dacă vă întrebați despre cine e vorba, ei bine, artista nu se referea la Alex Leonte. Primul băiat care a reușit să îi fure inima era de etnie romă și locuia în Timișoara.

„Prima dragoste adevărată a cam fost pe la 18 ani. Am cunoscut un băiat, un țigan din Timișoara și mi s-a pus pata pe el rău de tot. Bine, nu am luat în considerare chestia asta prima dată. Nu m-am gândit că o să fie asta iubirea tinereții mele. Chiar nu m-am gândit la asta! Am zis: cine e mă ăsta? Nu are cum să îmi placă mie de ăsta”, a mărturisit Theo Rose.

Theo Rose trăiește în prezent o poveste de dragoste cu regizorul Anghel Damian

CANCAN.RO a publicat în exclusivitate imagini cu fericitul cuplu în ipostaze tandre. Sărutul dintre Theo Rose și Anghel Damian a fost surprins la primele ore ale dimineții de vineri, 29 iulie. Actorul era îmbrăcat lejer cu un maiou, pantaloni scurți și sandale. Nici artista nu era altfel, pantaloni scurți, top, cămașă și pantofi sport.

Anghel Damian, la fel ca noua lui parteneră, nu s-a ascuns și, după ce a văzut articolul, a recunoscut că are o legătură amoroasă cu artista. A fost, însă, rezervat în declarații, preferând, pentru moment, discreția.

„Nu a înșelat nimeni pe nimeni, e o relație asumată. În rest, alte comentarii nu am de făcut. Felicitări pentru că ați primit pontul. Când vom avea alte precizări referitor la această legătură, o vom face în termenii noștri. Până atunci nu avem comentarii suplimentare de făcut„, ne-a declarat Anghel Damian.