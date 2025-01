Theo Rose, adevărul despre starea ei de sănătate! Nu s-a operat, dar are o problemă arzătoare

Recent, Theo Rose și-a pus pe jar comunitatea de pe o rețea de socializare. Artista a încărcat un videoclip în care dă de înțeles că se pregătește să sufere o intervenție chirurgicală la ochi. Ei bine, pregătirile pentru operație nu erau pentru ea, imaginile fiind postate pentru a evidenția faptul că pe fundal se auzea una dintre melodiile sale. Cu această ocazie, soția lui Anghel Damian a împărtășit cu fanii săi calvarul prin care trece de câteva zile. Care este, de fapt, adevărul despre stare ei de sănătate?

În urmă cu mai puțin de 4 ore, Theo Rose a reușit să își alarmeze întreaga comunitate de pe o rețea de socializare. Artista a încărcat un videoclip din cabinetul unui medic oftalmolog, în timp ce acesta se pregătea de o intervenție chirurgicală.

Ceea ce voia artista să scoată în evidență era faptul că întreaga echipă medicală asculta una dintre melodiile sale: ”Te duci să te operezi la ochi și doctorul te așteaptă așa”, a scris Theo Rose în dreptul imaginilor. Imaginile s-au viralizat rapid, cei mai mulți dintre urmăritorii, apropiații și prietenii săi crezând că ea este pacientul care urmează să fie operat. Artista a clarificat situația și a transmis următorul mesaj:

N-am pățit nimic la ochi, oameni buni, domnul doctor este prietenul nostru și mi-a trimis un video de dinainte de o operație în care a intrat, deci nu vă faceți griji, eu am ochii ăștia ageri, văd cu el prin oameni, n-are cum! Cel puțin deocamdată! Ultima dată când m-am controlat eram bine, zău. Mulțumesc frumos, am primit multe mesaje, n-am știut că așa se întâmplă, dar mi s-a părut comic ce mi-a trimis și am postat și eu acolo, dar n-am nimic, vă mulțumesc”, a spus Theo Rose pe Instagram.

Și dacă tot a fost deschis subiectul despre sănătate sa, Theo Rose a profitat de ocazie și a povestit chinul prin care trece de câteva nopți. Artista se confruntă cu mâncărimi în zona tălpilor și a palmelor, mâncărimi care nu trec cu absolut niciun remediu. Singura modalitate prin care mai poate atenua din disconfort este atunci când își sta cu tălpile și palmele în apă rece.

Theo Rose a încercat să descrie senzațiile de mâncărime, însă îi este aproape imposibil să exprime ceea ce simte. Palmele i se înroșesc și îi zvâcnesc. Aceasta a mărturisit că simte cum mâncărimile vin de undeva din interior și oricât ar încerca să se scarpine nu rezol

”În schimb, am altă situație și vă povestesc în eventualitatea în care mai e cineva pe aici care s-a confruntat cu aceeași chestie și a identificat problema. De câteva nopți mai degrabă am niște mâncărimi și furnicături în tălpi și în palme, extremitățile. Dar, cum să vă zic, sunt niște mâncărimi din interior. Adică, degeaba mă scarpin, că nu rezolvă nimic. Prima noapte a fost infernală.

Am petrecut-o cu picioarele în apă sloi, în cadă și trebuia să fac ture, că aveam și copilul care dormea și îl lăsam și iar mă duceam și îmi venea să mă foiesc și aveam spasme că mă apucau furnicăturile și ca să nu îl deranjez. A doua noapte n-am mai dormit eu cu copilul. Tot am stat cu picioarele în apă rece, până la urmă am venit repede în pat, m-am pus pe burtă și în pauza aia până să mă apuce, iar am adormit”, a continuat Theo Rose.