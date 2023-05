Theo Rose, întâmplare neprevăzută în parcarea unui mall din Capitală. Ce a pățit artista: „Chiar în halul ăsta? Ferească-mă Dumnezeu”

Theo Rose va da naștere primului ei copil în mai puțin de o lună, iar emoțiile și senzațiile ușor „neobișnuite” au început să o domine din ce în ce mai mult pe artistă. Recent, cântăreața s-a confruntat cu o problemă pe care nu o poate înțelege și căreia nu îi poate găsi o explicație.

Complet dezorientată și confuză, Theo Rose le-a povestit totul fanilor ei din mediul online. Iată ce i s-a întâmplat artistei!

Theo Rose: „Deci nu pot să îmi explic”

Seara trecută, Theo Rose a mers la mall pentru a plăti o factură, iar după ce a luat tichet de parcare, l-a pus în mașină în suportul pentru pahare. La scurt timp, când a intenționat să îl ia în momentul în care a coborât din mașină, tichetul cu pricina a dispărut în mod inexplicabil din autoturismul ei.

Chiar dacă l-a tot căutat, Theo Rose nu a mai reușit să dea de el. După un timp, cântăreața și-a pus mai multe semne de întrebare, dacă într-adevăr l-a luat, sau totul s-a petrecut doar în mintea ei.

„Deci nu pot să-mi explic. Am zis că poate am avut un moment de gravidă și că pur și simplu mi-a stat mintea în loc, pentru o secundă mi-am imaginat.

Am venit până la mall să plătesc o factură, da? Am intrat în parcarea subterană, am luat tichet de parcare, l-am pus aici la suportul ăsta de pahare. Măi nene, când am ajuns să cobor din mașină să iau tichetul la mine, ca să pot să plătesc la ieșire din mall, a dispărut. Nu cred că înțelegeți că a dispărut efectiv, de parcă nu a existat niciodată. Am dărâmat mașina, am dat tot la o parte, toate scaunele, m-am uitat printre ele.

Nu mai există tichetul ăla, voi puteți să înțelegeți? Am zis că mi-a stat mintea în loc. Cum să intri fără? Mi-am imaginat un tichet de parcare? Chiar în halul ăsta? Ferească-mă Dumnezeu”, a spus Theo Rose pe rețelele de socializare.

