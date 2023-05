Theo Rose, vești proaste din partea medicului, cu puțin timp înainte de naștere! Este posibil să nu scape de ce se temea : „Trebuie să iau în calcul și varianta asta”

Nu mai este mult până când Theo Rose va aduce pe lume un băiețel. Artista și Anghel Damian se pregătesc să devină părinți pentru prima oară. Pe ultima sută de metri, emoțiile sunt mari, iar viitoarea mamă pășește tot mai des în cabinetul medicului pentru a se asigura că totul este în regulă. Însă, recentul consult a venit cu unele vești proaste pentru vedeta Pro TV. Una dintre temerile ei este posibil să se adeverească.

Mai sunt doar patru săptămâni până când Theo Rose o să devină mamă. Tânăra și-a programat nașterea, însă este posibil ca micuțul să își dorească să vină pe lume mai devreme. Pentru că este pe ultima sută de metri, graviduța a luat și decizia cea mai importantă: metoda prin care o să nască. Având o teamă viscerală de operații, cântăreața a ales să își aducă bebelușul pe lume pe cale naturală.

Deși această variantă i se pare cea mai potrivită pentru ea, tânăra se cutremură la gândul unui travaliu lung și al unei nașteri dureroase. Cu toate acestea este dispusă să suporte orice de dragul micuțului și este sigură că amintirea oricărei urme de durere o să dispară în momentul în care o să îl strângă în brațe.

„M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile. Nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică, că totuși e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, declara Theo Rose, în urmă cu ceva timp.

Teama lui Theo Rose s-a materializat

Așa cum spuneam mai sus, Theo Rose decisese să nască pe cale naturală, însă medicul a venit cu unele vești proaste. Se pare că bebelușul artistei s-a dezvoltat foarte bine și a ajuns să cântărească trei kilograme. Însă, acest lucru s-ar putea să o oblige pe Theo Rose la o naștere prin operație de cezariană. Medicul i-a sugerat partenerei lui Anghel Damian că varianta de care se temea cel mai mult este, de fapt, cea mai plauzibilă.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, având în vedere că am un copil destul de mare. Are 3 kilograme, ideea e că e foarte osos, mi s-a explicat, problema e că e copilul lung, e gras. Este cu capul în jos, pregătit! Are și cordonul în jurul gâtului, eu îmi doresc să încerc, dar dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, o să facem, ca să nu punem pe nimeni în pericol.

Există și teama de naștere, de durere și în cazul nașterii naturale și în cazul operației de cezariană, doar că sunt împăcată cu gândul că e absolut firesc să trec prin asta. Toate o să-mi treacă, când o să-mi văd copilul. Am emoții acum și după naștere cum o să mă descurc cu bebelușul. E o prezență nouă, dar permanentă. Abia l-am așteptat”, a declarat Theo Rose, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

