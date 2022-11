Theo Rose, declarații spumoase despre relația pe care o are cu Anghel Damian: „Este o chestie foarte nasoală...”

Theo Rose a dat cărțile pe față și a vorbit despre relația ei cu Anghel Damian, regizorul serialului „Clanului”, difuzat pe Pro TV. Ce mărturisiri a făcut îndrăgita artistă.

Theo Rose (25 de ani) și Anghel Damian (31 de ani) vor deveni părinți anul viitor. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului Clanului, acolo unde Anghel este regizor, iar cântăreața o interpretează pe Vera, o avocată de succes. Nu le-a trebuit mult timp să-și dea seama că sunt suflete pereche, după cum mărturisește Theo Rose, mai ales că, după doar 4 luni de relație, a rămas însărcinată și îl va face tată pentru prima oară pe Anghel.

În cadrul podcastului „DA BRAVO”, moderat de Mihai Bobonete, artista a spus cum se raportează în relația pe care o are cu iubitul ei, Anghel.

Theo Rose recunoaște că este o fire dificilă

Artista a recunoscut că este o persoană mai greu de înțeles, asta pentru că nu se poate controla în anumite momente și spune lucruri neadecvate uneori, în special în relația pe care o are cu iubitul și cu familia ei.

„E greu să fii iubitul meu pentru că am o gură proastă, așa. Este o chestie foarte nasoală pentru omul de lângă mine. Am observat că asta o aplic și cu familia. Am foarte mult bun simț și sunt atentă cum mă comport cu oricine altcineva. Să fie totul corect, să nu greșesc cu niciun cuvânt”, a declarat Theo Rose, în cadrul podcastului.

(VEZI ȘI: Theo Rose şi Nea Mărin au urcat pe aceeaşi scenă seara trecută! Ce spune celebrul coregraf despre fosta iubită a nepotului său)

Theo Rose are planuri mari de viitor

După ce s-a aflat că este însărcinată, Theo Rose a spus că își dorește să se așeze la casa ei și să se căsătorească cu alesul inimii sale, Anghel Damian.

„Facem și nuntă și copii, facem de toate”, a mai spus Theo Rose, în cadrul podcastului, semn că vrea să urmeze toate tradițiile și să se așeze la casa ei. (CITEȘTE ȘI: Theo Rose are pofte în sarcină! Interpreta și partenerul său n-au ținut cont de statutul de vedetă și s-au dus direct la…)