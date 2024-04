Theo Rose, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Anghel Damian după ce a spus că vrea să devină din nou mămică: ”Ori pleacă el, ori plec eu”

De mai bine de doi ani, Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu. Cei doi au o relație frumoasă, iar în urmă cu un an au devenit și părinți. Deși povestea de iubire a acestora pare că funcționează foarte bine, din casa celor doi nu lipsesc nici micile conflicte. Recent, Theo Rose a vorbit despre situațiile tensionate în care ajunge uneori cu partenerul său și a dat tot din casă. De la ce pornesc certurile între cei doi și care este primul care flutură steagul alb?

Theo Rose și Anghel Damian s-au cunoscut pe platourile de filmare are serialului Clanul. Între cei doi s-a înfiripat rapid o poveste de dragoste, iar acum au ajuns să formeze o familie fericită. Aceștia au devenit părinți și se bucură din plin de viața de cuplu. Însă, problemele nu îi ocolesc nici pe iei și uneori cei doi ajung la cuțite. Aceștia au discuții aprinse, iar situația se detensionează doar atunci când unul decide să abandoneze lupta și se retrage.

Prezentă în cadrul unui podcast, Theo Rose a dat mai multe detalii din casă și a vorbit despre cine, când și în ce condiții cedează atunci când în cuplul lor apare o dispută. Artista a mărturisit că atunci când o situație tensionată apare spiritele se încing și nici ea, dar nici Anghel Damian nu au tendința să cedeze.

Cei doi se mențin pe poziții, își susțin punctul de vedere și nu cedează până când conflictul nu se epuizează. De asemenea, cântăreața a mai mărturisit că de fiecare dată când se ceartă cu partenerul ei conflictul nu se dezamorsează până în momentul în care unul dintre ei nu părăsește camera.

De asemenea, Theo Rose a mai punctat că deși conflictele există, împăcare este mereu dulce. Cât despre cine face primul pas spre împăcare, cântăreața a mărturisit că nu există o regulă în acest sens, singurul lucru important fiind să nu stea certați prea mult timp.

„Ne-am cizelat până ne-am găsit, adică am avut timp să învățăm din alte părți. Atunci când debutează cearta, suntem amândoi aprinși, pare că el bate în retragere, dar nu cedează până la final. Terminăm cearta, ori pleacă el, ori plec eu în altă cameră, dar după… Ultima dată îmi amintesc că eu m-am dus si l-am luat în brațe. Nu e o regulă, nu a fost ceva discutat dinainte, dar nu stăm certați”, a declarat Theo Rose, în cadrul unui podcast.

Așa cum spuneam, anul trecut Theo Rose a devenit mămică pentru prima oară, iar recent cântăreața a mărturisit că își dorește încă un copil. Ea și Anghel Damian au discutat despre posibilitatea de a deveni, din nou, părinți și au concluzionat că își doresc asta.

Însă, chiar dacă își visează la același lucru, între cei doi a apărut o diferență de opinie. Se pare că Anghel Damian vrea ca acest lucru să se întâmple cât mai curând, în timp ce Theo Rose își dorește să mai aștepte.

„Sasha e de vină pentru asta. A fost o experiență mult prea frumoasă și am zis că… Anghel e un pic mai nerăbdător decât mine. Eu pentru că am trecut prin toate cele, naștere, post partum și asta. Am zis, «Bă, hai să-mi dau puțin timp, că nu e chiar așa simplu». Mai crește puțin băiatul, să ne putem înțelege cu el. După aia, să dea Dumnezeu să mai fie… Dar Anghel, el ar vrea și acum.

Să facem, nu are nicio problemă. Grădiniță, tată. Îi place și lui foarte tare. Mă ajută. Adică nu-și dorește pentru că e simplu pentru el să facă parte din asta. El participă activ la creșterea lui Sasha. Merge cu el. Doar el a fost cu Sasha la doctor. Și-a organizat și el timpul”, declara Theo Rose.