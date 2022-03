Theo Rose, dezvăluiri neştiute despre Smiley! Ce s-a întâmplat între cei doi artişti

Theo Rose a făcut declaraţii neaşteptate despre o situaţie cu care s-a confruntat în urmă cu aproximativ doi ani. Vedeta încerca să îşi găsească drumul în carieră, astfel a apelat la casa de producţie a lui Smiley, însă ce a urmat i-a lăsat un gust amar artistei.

Theo Rose a fost întotdeauna o voce de excepţie, însă până acum ceva a lipsit pentru că nu avea succesul pe care şi-l dorea. La un moment dat, cântăreaţa şi-a dorit să semneze cu HaHa Production, casa de discuri a lui Smiley, dar artista a fost dezamăgită de cum au decurs lucrurile.

Cum a reacţionat Theo Rose

Cântăreaţa a fost întotdeauna sinceră şi a spus lucrurilor pe nume, iar recent, în cadrul podcastului Aproximativ Discuții cu Gojira, vedeta a povestit prin ceea ce a trecut când a bătut la ușa casei de discuri.

„Mi s-a spus așa: „Dacă vii aici, la noi, un an de zile nu ai cum să lansezi nimic”, după ce eu fiersesem că nu mai aveam ceva scos de mult timp. N-am cum să scot un an de zile, am zis ok, da, bine, măcar lucrez în timpul ăsta, câștig pe altă parte. Problema n-a fost atunci, problema a fost la final de tot.

După ce m-am deschis, le-am zis sincer în ce perioadă mă aflu și ce simt eu, în legătură cu cariera mea și cu ce vreau eu să urmeze în continuare pentru mine și de ce m-am mai lovit înainte. Și când am ieșit afară, m-a bătut așa pe umeri și mi-a zis: „Te primim”. Din start la mine s-a decuplat treaba. Păi cum mă primiți, că dacă m-ați chemat normal ar fi să zică „Da, hai să lucrăm”, dar exprimarea a fost „Te primim” și am zis bine, hai că ne auzim și nu ne-am mai auzit.”, a declarat Theo Rose, în podcastul Aproximativ Discuții cu Gojira.

Se pare că artista a trecut peste acest moment, iar în urmă cu câteva luni a acceptat să lanseze o piesă în colaborare cu Emilian, un tânăr artist semnat cu HaHaHa Production. Melodia a ajuns pe locul 1 în trending în foarte scurt timp.

