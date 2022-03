Theo Rose, în ipostaze rar întâlnite! Cu o privire pierdută, așa apare în imaginile surprinse de CANCAN.RO. Cântăreața e și încruntată și, parcă, un pic revoltată. Prietena ei, alături de care a ieșit de la sala de fitness, pare să fie în aceeași notă. Avem detaliile, în exclusivitate.

Theo Rose nu ratează ședințele de fitness nici dacă o pici cu ceară! S-a înscris cu mult timp în urmă în „cursa” pentru un abdomen plat, și nu numai, iar de atunci trage tare la sală. CANCAN.RO a surprins-o pe talentata cântăreață fix când părăsea locul de modelare a corpului, alături de o prietenă, doar că nu era tocmai surâzătoare, ci privirea ei părea pierdută. Ba chiar, după câțiva pași cu geanta de schimburi în spate, părea de-a dreptul încruntată.

Theo Rose, așa cum n-ai mai văzut-o! I s-a pus ”pata”, după ce a ieșit de la sală

Și amica ei a părut să aibă nemulțumiri, din moment ce a devenit agitată. Cele două au scrutat orizontul, ba chiar au părut să indice, cu mâinile, ”ținta” necorespunzătoare. Și a durat câteva secunde, timp în care au și discutat asupra problemei. Se pare că mașina parcată mult prea departe le-ar fi creat tot disconfortul. Mașina lui Theo Rose, trasă lângă bordură, dar care fusese oarecum blocată de o dubă. Nimic grav, doar un picuț de supărare.

Cele două fete au tăiat în lung trotuarul, după care au traversat. Theo a pășit prima, pentru că a ei era mașina. A ajuns în dreptul ei, a inspectat puțin, tot încruntată însă, după care a descuiat. Și-a ”trântit” geanta pe bancheta din spate, la fel a procedat și colega de sală. Apoi, cele două au urcat, iar artista avea să demareze.

Theo Rose s-a dat pe manele cu Jean de la Craiova: ”Îmi bag picioarele!”

Altfel, Theo Rose avea să-i înfrunte pe fanii care sunt împotriva manelelor. Cu atât mai mult cu cât chiar artista a făcut pasul către acest gen de muzică.

“În România, asta a prins întotdeauna, eu nu știu dacă manelele au avut o perioadă în care să cadă. Au fost tot timpul, doar că nu întotdeauna oamenii și-au asumat în număr atât de mare că ascultă. E cumva și ipocrizie. Nici eu nu am crescut cu manele, ba dimpotrivă, tata a avut cumva și o tentă rasistă, înainte ca sora mea să se mărite cu un țigan.

Am încercat-o cu balade, am scos și folclor cu soră-mea și cred că nu era parte pe care să nu fi încercat-o. M-am enervat atât de tare, încât când am zis că îmi bag picioarele și am scos prima mea manea cu Jean de la Craiova, m-am relaxat și am zis «Ia dați-vă, mă, naibii». Abia așteptam să pot să cânt chestia asta public, doar că, până la Velea, nu avea nimeni curajul!”, a povestit Theo Rose la “HappyFishTV”.

